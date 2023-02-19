Ученые рассказали, что может стоять за слабым рукопожатием 19.02.2023, 19:23

Слабый хват может быть важным сигналом о вашем здоровье.

Стремитесь к тому, чтобы ваше рукопожатие было уверенным и сильным? Оказывается, это важно не только для того, чтобы производить должное впечатление на собеседников. По мнению исследователей, слабый хват также может быть признаком общей мышечной слабости – известной причины многих дегенеративных заболеваний, пишет сайт «Детали».

«Учитывая эту информацию, сила хвата была названа «биомаркером старения», однако пути, связывающие силу хвата с неблагоприятными последствиями для здоровья, неясны», – пишут авторы в своем новом отчете, опубликованном в Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

В течение 8–10 лет ученые наблюдали за 1275 мужчинами и женщинами, которым на тот момент было около 70 лет. Участники проходили тестирование при помощи динамометра, предназначенного для измерения силы хвата. После двух попыток сжатия устройства каждой из рук ученые фиксировали наилучший показатель.

Кроме того, у участников исследования также были взяты образцы крови, чтобы изучить у каждого из них уровни метилирования ДНК – биологического процесса, который обеспечивает молекулярный биомаркер и оценку темпов старения.

«Мы знали, что мышечная сила является предиктором долголетия, а слабость – мощным показателем заболеваний и смертности, но впервые мы нашли убедительные доказательства биологической связи между мышечной слабостью и фактическим ускорением биологического возраста», – заявили авторы исследования.

Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что существует корреляция между силой хвата и ускорением старения ДНК как у мужчин, так и у женщин. Участники со слабой силой хвата имели более высокий уровень метилирования ДНК и могли умереть за время наблюдения. «Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, в какой степени возраст (метилирование ДНК) опосредует взаимосвязь между силой хвата и хроническими заболеваниями, инвалидностью и ранней смертностью», – подчеркивают ученые.

Однако есть и хорошие новости, исследование показало, что с этим явлением можно бороться, укрепляя свое тело с помощью физической активности. «Если поддерживать мышечную силу на протяжении всей жизни, вы сможете защититься от многих распространенных возрастных заболеваний. Мы знаем, что курение, например, может быть мощным предиктором заболеваний и смертности, но теперь мы также знаем, что и мышечная слабость может играть важную роль», – говорят ученые.

Предыдущие исследования уже связывали слабую силу хвата рук с проблемами с сердцем, легкими и более низкой продолжительностью жизни. В прошлом году ученые из Международного института прикладного системного анализа в Лаксенбурге, пригороде Вены, заявили, что измерение силы хвата может быть быстрым и недорогим способом оценки общей мышечной силы, которая, в свою очередь, в некоторых случаях указывает на наличие серьезных проблем со здоровьем и повышенный риск ранней смерти.

«Сила рукопожатия – недорогой и простой тест, но он может помочь в ранней диагностике проблем со здоровьем и других состояний. Поэтому мы предлагаем использовать измерение силы хвата в качестве эффективного инструмента скрининга в медицинской практике», – заявили авторы исследования.

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