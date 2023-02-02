Министр обороны Италии: Новый пакет помощи Украине будет включать оружие для защиты от ракетных атак РФ 2.02.2023, 5:16

Гвидо Кросетто

Итальянское правительство работает над шестым пакетом военной помощи для Украины.

Новый пакет военной помощи от Италии, вероятно, будет включать оружие для защиты от российских массированных ракетных атак.

Об этом сообщил министр обороны Италии Гвидо Кросетто в комментарии CNN.

Министр подчеркнул, что Италия учитывает запросы Украины на поставку оружия для укрепления своей обороны, но уточнить подробности отказался. Министр обороны также заявил, что любое решение по ПВО будет приниматься совместно с Парижем.

Итальянское правительство работает над шестым пакетом военной помощи для Украины.

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