закрыть
2 февраля 2023, четверг, 5:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Министр обороны Италии: Новый пакет помощи Украине будет включать оружие для защиты от ракетных атак РФ

  • 2.02.2023, 5:16
Министр обороны Италии: Новый пакет помощи Украине будет включать оружие для защиты от ракетных атак РФ
Гвидо Кросетто

Итальянское правительство работает над шестым пакетом военной помощи для Украины.

Новый пакет военной помощи от Италии, вероятно, будет включать оружие для защиты от российских массированных ракетных атак.

Об этом сообщил министр обороны Италии Гвидо Кросетто в комментарии CNN.

Министр подчеркнул, что Италия учитывает запросы Украины на поставку оружия для укрепления своей обороны, но уточнить подробности отказался. Министр обороны также заявил, что любое решение по ПВО будет приниматься совместно с Парижем.

Итальянское правительство работает над шестым пакетом военной помощи для Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Предсказание сбывается
Предсказание сбывается Борислав Береза
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки Артем Черников
Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип