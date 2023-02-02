Под Москвой бушует огромный пожар 4 2.02.2023, 8:03

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Площадь возгорания выросла вдвое.

На складе с пластиком в российском поселке Нахабино, что под Москвой, в городском округе Красногорск произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В борьбе с огнем задействовано 37 человек и 11 единиц техники. От МЧС России — четыре единицы техники и 14 сотрудников.

Как сообщили в МЧС РФ, приблизительно за полчаса площадь пожара выросла вдвое — с 700 кв. м до 1,4 тыс. кв. м. О причинах возникновения пожара ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что под Москвой в России утром в понедельник, 23 января, раздался взрыв на металлургическом заводе компании «Молирен».

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