ВСУ эффектно уничтожили российский танк в поле с подсолнечниками 1 2.02.2023, 8:14

2,808

Бронемашину подбили одним точным выстрелом.

Российский танк приехал в Украину, чтобы убивать украинцев, но сам сгорел в поле с подсолнечниками, сообщает «Донбасс Оперативный».

Вероятно, подсолнечник засеяли еще в прошлом году, но собрать урожай фермеры так и не смогли из-за активных боевых действий на Востоке Украины.

Так и стоят сухие цветы подсолнечника в поле, ожидая, когда снова эту землю смогут вспахать украинские аграрии. А пока черноземы активно одобряются русскими солдатами.

На видео, опубликованном в Телеграмм-канале «Донбасс Оперативный» видим, как украинские бойцы одним точным выстрелом уничтожили российский танк.

Точная марка неизвестна, но слышно, как боец ВСУ радуется уничтожению оккупантов. Также не знаем, какой это участок фронта, но вероятно видео снято где-то недавно, потому что вокруг лежит снег.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».