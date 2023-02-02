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В Эстонии установили огромную скульптуру Зеленского в стиле статуи Свободы

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  • 2.02.2023, 8:22
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В Эстонии установили огромную скульптуру Зеленского в стиле статуи Свободы

Она будет стоять до победы Украины.

В эстонском городе Тырва установили огромную песчаную скульптуру президента Украины Владимира Зеленского.

Скульптура находится в парке Свободы, сообщает премьер-министр Эстонии Кая Каллас на своей странице в Instagram. Она отметила, что жители города открыли парк в июне прошлого года и пообещали, что статуя будет стоять там до победы Украины в войне.

«Поддержка эстонцами Украины непоколебима - признаки этого повсюду в Эстонии. Местные жители в Тырве устроили Парк свободы, посвященный Украине, с монументальной песчаной скульптурой президента Зеленского. Они полны решимости оставить его там до тех пор, пока Украина не выиграет войну», - написала Каллас.

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