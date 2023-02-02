Телеграм-каналы: Лукашенко готовит наступление на Украину в районе Мозыря 1 2.02.2023, 8:34

11,718

Диктатор планирует перерезать дорогу Сарны-Киев.

Стали известны некоторые детали совместного планирования генштабов РФ и Беларуси. Возможно, это как-то поможет ВСУ Украины, пишет телеграм-канал «Белорусская разведка».

Планирование осуществлялось в августе-сентябре 2022 года.

Источники телеграм-канала сообщили, что при планировании наступательных действий «совместной» российско-белорусской группировкой учитывался опыт операции «Багратион» весны 1944 года. План Рокоссовского в какой-то мере отзеркален наоборот (необходимо поднять и изучить детали маршрутов и направлений ударов на местности).

Основное направление наступления от района Мозыря. Предполагается использование для прорыва лесисто-болотистую местность на широком участке фронта, вне дорог. Наступление дополнено «современной» задачей - выход и овладения рубежом «аркадной дороги» Сарны-Киев.

Рассматривался сценарий морозной зимы (февраль-начало марта), которая должна была климатически обеспечить проход. При нынешних климатических условиях мягкой зимы реализация плана стала невозможна. Видимо, это и есть причина «паузы» при накоплении личного состава.

«Болота» станут «пригодными» для прохода, как и в 1944, только поздней весной.

«Если враг решит задействовать план, то ему придется сдвинуться на конец апреля-начало мая», — резюмируют авторы телеграм-канала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».