«Две бабушки дрались на лавочке, а затем одна из них вырвала ручку в машине» 2.02.2023, 9:03

2,198

Белорусский таксист рассказал о необычных происшествиях с пассажирами.

Мы часто могли слышать негативные отзывы в адрес водителей такси. Одним не нравятся навыки вождения и грубость, другим — нелепые разговоры. Но какова обратная сторона медали? С какими сложностями сталкиваются водители и какие пассажиры чаще всего им попадаются? На эти и другие вопросы Blizko.by ответил Владимир — водитель Яндекс.Такси, для которого это занятие — не основной способ заработка.

По словам Владимира, за прошлый год он проехал на машине всего 5000 километров. И признается, что любой другой водитель, для которого такси является основной работой, покрутил бы пальцем у виска со словами: «Парень, я столько за неделю проезжаю».

Тем не менее, за год такой работы Владимир смог лично узнать и увидеть, насколько разные бывают люди, их поведение и в целом отношение к водителям такси.

«Две бабушки дрались на лавочке, а после одна из них вырвала ручку в машине»

«Я приехал по указанному адресу и вижу, что на лавочке сидят и ругаются две бабушки. А спустя пару минут начинают по-настоящему драться! — рассказывает Владимир. — Я спокойно ожидал пассажира, и тут одна из них подбегает, садится ко мне в машину со словами: «Поехали». Вторая в этот момент не стоит на месте: тоже подбегает, садится в машину и продолжает драться. Одна из них крепко схватилась за дверную ручку и кричала: «Давай, сынок, рви, газуй» и в этот же момент выламывает ее. Ущерб мне никто не возместил, разумеется. Что взять с этой бабушки?

И это не единичный случай. Однажды парень вырвал ручку, когда в машине были зафиксированы замки. Я увидел, как он стоит с ней в руках, а он в ответ говорит: «У вас тут поломалось». «Круто!» — сказал я ему. Пока выходил, чтобы посмотреть масштаб поломки, он уже успел убежать, а потом я увидел уведомление в приложении, что заказ отменен.

«Я вас всех накажу, выведу на чистую воду»

«В предновогодние дни всегда происходит много историй с пассажирами. Расскажу одну из запомнившихся.

Мужчина садится в машину и сразу начинает говорить, что всех водителей он знает как облупленных, и они не смогут его обмануть. Просил остановить возле отделения милиции со словами: «Я вас всех накажу, выведу на чистую воду».

Сначала я воспринимал это лояльно. «Едешь пьяный, ну, ничего страшного», — думал тогда я. Маршрут был построен из Серебрянки до Малиновки и по окончанию поездки он заявляет, что уже все оплатил, а я должен ему отдать сдачу. Быстро сообразив, что автобусы уже не ходят, понял, что нужно выбирать другую стратегию: нашел у себя в карманах 20 рублей, оплатил, сказав напоследок, что расскажет всем, как я его обманул.

«Вместо шести рублей дал 100 евро»

«30 декабря прошлого года вез тоже не самого трезвого пассажира, у которого во время поездки переключился способ оплаты с безналичного на наличный. И по приезде он мне дает 10 евро. «Это много, — говорю я ему. — Сдачи у меня нет и не знаю, какой курс. Посмотрите белорусские». «Так и что теперь?» — отвечает он. «Если нет белорусских, будем смотреть курс». После этого он забирает 10 евро, прячет в карман и дает 100 евро. «Вы опять дали слишком много, — реагирую я. — С вас шесть рублей, посмотрите, может, есть белорусские деньги». «Не дури ты мне голову со своей этой сдачей, — отвечает пассажир. — Он вышел из машины, поздравил с наступающим Новым годом и оставил эти 100 евро».

«Классифицировать пассажиров можно по двум группам: нормальные и ненормальные. Хорошо, что первые встречаются намного чаще»

«Однажды села в машину бабушка, которую я привез в нужное место, но она попросила проехать еще несколько кварталов. Я подумал, что она, вероятно, неправильно указала адрес в приложении, но здесь все прозаичнее. Когда выходила из машины, сказала, что всегда так делает, чтобы поездка была дешевле».

«Перевезти гроб с телом в морг»

«Но если все предыдущие истории встречаются у многих водителей, то этот заказ меня, мягко говоря, удивил. В приложении увидел, что пришла заявка на заказ, но с примечанием: «Пассажир попросил ему не звонить. Перевезти гроб с телом в морг». От заказа я отказался — размеры машины не позволяли его принять.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».