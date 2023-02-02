Морская или речная: медики назвали самую полезную рыбу 2.02.2023, 9:27

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Специалисты обратили внимание на один важный нюанс.

Какая рыба полезнее – морская или речная, какую рыбу лучше покупать? Издание ТСН опубликовало мнение медиков по этому вопросу.

Чем полезна рыба

Наибольшая ценность рыбы в том, что она кроме витаминов и йода содержит полиненасыщенные, жирные кислоты (омега-3 и омега-6), легко усваиваемый белок. Именно поэтому диетологи советуют есть рыбу хотя бы дважды в неделю. Рыба богата витаминами (A, E, D), кальцием, цинком, селеном, железом, фосфором, магнием. Благодаря такому составу рыба полезна для суставов, мозга, для всего человеческого организма. Она замедляет клеток, стимулирует репродуктивную функцию, снижает уровень холестерина.

Какая рыба полезнее — морская или речная

Если спросить: какая из рыб более полезная - морская или речная, подавляющее большинство ответит — морская. Но немногие скажут — рыба, пойманная в диких условиях.

Морская рыба выигрывает перед речной наличием жирных кислот, а в речной больше белка и железа. Но чтобы доставить на прилавки морскую рыбу, ее, как правило, замораживают и не раз, поэтому она теряет часть полезных свойств.

Почему не речная рыба? Потому что реки, протекающие вблизи мест обитания человека, катастрофически загрязнены. Обычно состояние морей и океанов тоже неутешительное, но там вредные вещества концентрируются в основном вдоль береговой линии. А рыболовный промысел ведут на глубоководье, вдали от берегов.

Но рыба на магазинных прилавках, даже морская, выращивается на фермах, где для откорма используются стимуляторы роста, красители, антибиотики, гормоны другое.

Какие виды рыб скорее всего выращивают искусственно

Все виды осетровых, поскольку большинство они занесены в Красную Книгу и отлов в дикой природе таковых не производится.

Почти все лососевые рыбы, особенно форель и лосось.

Сибас запрещен к отлову в природе.

Сазаны, карпы, толстолобики. Это хоть и не морская рыба, но выращивается на искусственных кормах.

Значительная чисть морепродуктов — мидии, креветки, омары с лангустами, устрицы.

Тиляпия и рыба пангасиус. Мало того, что эти виды рыб и так считаются падальщиками для быстроты роста и набора веса их обрабатывают мужскими половыми гормонами.

Какая рыба самая полезная для человека

Подавляющее большинство диетологов предлагают выбирать ту рыбу, которая выросла в естественных условиях, не важно где, в реках, морях или океанах.

Диетология Елена Малышева предлагает следующий список рыб, выросших в естественных условиях:

Дальневосточный лосось – горбуша, кета, нерка, кижуч, ленок, голец, сиг. Эта рыба питается фитопланктоном и крилем, содержит сильнейший антиоксидант астаксантин и Омегу.

Треска. Полезна диетическая рыба, особенно полезная печень трески из которой производят рыбий жир.

Минтай. Ближайший родственник трески и наиболее доступная дикая рыба, обладающая массой полезных свойств. Белок минтая усваивается организмом человека практически полностью, а по количеству йода, равных минтаю, просто не найти.

Сайра. Эту рыбу не могут выращивать в неволе, в то время она содержит много витаминов и жирных кислот омега.

Сельдь. Обычная сельдь – это ценный источник селена, омеги 3 и полноценного белка.

Скумбрия – эта для многих любимая жирная рыбка, тоже никогда не росла в неволе, и имеет все преимущества дикой рыбы.

Камбала. Именно в камбале содержится омега 3 больше, чем в лососе. Эту рыбу рекомендуют употреблять послеоперационный период для быстрого обновления.

Хек, путасу, навага, терпуг, мойва, сардины.

Лучшей рыбой среди речной является щука и окунь.

Из морепродуктов искусственно не научились выводить кальмары. В продаже можно встретить филе кальмара импортного производства, которое из-за его химической обработки лучше не покупать.

У дикой рыбы обычно большие плавники и неравномерно окрашенное мясо. Но нужно быть внимательным, рыбу могут возделывать химикатами, подкачивать водой, подкрашивать, повторно замораживать и размораживать.

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