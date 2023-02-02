«Я знаю, на чем вы ездите»: стали известны подробности поджога авто начальника Логойской ГАИ 2.02.2023, 9:36

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Сосед милиционера проснулся от громкого хлопка.

Во дворе многоквартирного дома в поселке Плещеницы Логойского района ночью 24 января сгорел автомобиль начальника районной ГАИ Алексея Трапезникова. По подозрению в поджоге задержали местного жителя, которого за несколько месяцев до инцидента лишили водительских прав за «пьяную езду». Газета «Мінская праўда» рассказала, что предшествовало инциденту.

Подозреваемый в поджоге и его жертва почти соседи — в Плещеницах живут на одной улице. В ночь, когда произошел пожар, Opel начальника отделения ГАИ стоял возле дома.

Сосед милиционера проснулся от громкого хлопка — взрыва бензобака. Выглянул в окно и сразу понял, чья машина охвачена огнем. Схватив огнетушитель и сообщив по дороге хозяину о происшествии, бросился тушить автомобиль. Жена его в это время вызвала пожарных.

— Первая версия, которая отрабатывалась, — это короткое замыкание электропроводки, — рассказал потерпевший. — Очаг возгорания находился в районе капота. Под сомнение она была поставлена лишь тогда, когда обнаружилось, что замки в машине работают. Значит, с электрикой все в порядке. В этот момент я уже был уверен, что имеем дело с поджогом.

В ходе оперативно-следственных мероприятий вторая версия была подтверждена, поэтому сотрудники милиции принялись искать потенциальных исполнителей.

Оперативники вышли на 31-летнего мужчину, которого в ноябре прошлого года лишили права управления за езду на автомобиле в состоянии опьянения. Решение по его делу выносил Алексей Трапезников.

По версии следствия, мириться с таким решением «лишенец» не собирался, а потому обратился в суд за обжалованием. Более того полностью изменил первоначальные показания, зафиксированные в материалах допроса. Он попытался доказать, что 250 граммов конька выпил не до того, как сел за руль своего BMW, а приехав в магазин. Причем указывал еще и место распития спиртного — крыльцо торговой точки, расположенной в микрорайоне «Чистик».

То, что на крыльце он не выпивал, было подтверждено данными, полученными с камер видеонаблюдения, поэтому новая версия оказалась для суда неубедительной и прежнее решение осталось в силе.

Ранее мужчина был судим за разбой, имея за плечами условный срок. Плюс еще один за уклонение от уплаты алиментов на единственного сына.

По данным «Мінскай праўды», после лишения прав он бросил начальнику отделения ГАИ фразу: «Я же знаю на чем вы ездите…».

После задержания подозреваемого оперативники установили, что мужчина набрал на заправке канистру, облил горючим машину начальника районной ГАИ, а затем поджег. Кроме того фигуранткой дела стала и знакомая задержанного, которая подвезла его на АЗС, а затем высадила неподалеку от места преступления.

В отношении жителя Логойского района возбудили уголовное дело за за умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом и причинение значительного вреда. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.