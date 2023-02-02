«Зарплата — 1500 рублей, а кредиты — 1900» 2.02.2023, 9:45

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Белоруска нашла быстрый способ заработать, но что-то пошло не так.

В октябре 2022 года Анастасия увидела в Instagram рекламу — там было что-то заманчивое про деньги, инвестиции и возможности для каждого. Для старта возможностей требовалось всего каких-то $150, а подкреплялось все историями «победителей по жизни». Анастасия пошла дальше, в мир портфельных инвестиций. Оказалось, вернуться оттуда с деньгами не так просто, пишет onliner.by.

До того дня Анастасия ни о каких брокерах не думала, работала в одном из минских медцентров и не собиралась никуда вкладывать деньги. И тут в Instagram всплыла реклама в стиле «Инвестируй и получай дивиденды».

— Открыла ссылку, почитала. Там было красиво расписано, что даже при минимальном вложении можно заработать. Оставила заявку и свой телефон, мне перезвонил менеджер с российского номера. Начал рассказывать, что каждый белорус может изменить жизнь к лучшему.

Вообще, я отнеслась к этому скептически, но он начал уговаривать меня в стиле «Если ни разу не попробуете, как узнаете? А вы когда-нибудь инвестировали?». Уговорил внести первый депозит в размере $150 и посмотреть, как это работает.

Вот как это выглядело: закрепленный за Анастасией специально обученный человек (в переписке представился аналитиком Николаем) говорил, что ей делать в личном кабинете на сайте торговой платформы. Каждый день приходило $4.

Почему именно такая сумма, непонятно, но скоро это стало не важно.

«Говорили, у меня будет хороший кредитный рейтинг»

Пару дней Анастасия наблюдала за движением средств и даже не думала о том, что надо выводить деньги.

— Потом Николай начал рассказывать, что занимается портфельным инвестированием, но туда надо заходить с $25 тыс. Говорил, что есть стопроцентные гарантии, он не первый раз это делает, на выходе получается $50 тыс.

Большие деньги обещали сделать через платформу Inertia Finance.

— Аналитик Николай объяснял, что они арендуют эту площадку. Если бы я тогда загуглила, что это такое… — говорит Анастасия.

И правда, что это такое? Интернет хранит отзывы недовольных клиентов, которые не смогли вывести деньги, и упоминание о том, что площадку Inertia Finance блокировал регулятор Италии, расследованием ее деятельности занялся и немецкий регулятор.

Сайт Inertia Finance говорит, что ресурс принадлежит компании Tryst Consulting LLC, которая зарегистрирована в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины. Inertia Finance не оказывает услуги гражданам и резидентам ряда стран, включая США, Францию, ОАЭ, Израиль. О Беларуси и соседних странах ничего не сказано, но, судя по отзывам в интернете, в этом регионе компания тоже достаточно активна. Однако на наш запрос через форму на сайте Inertia Finance никакого ответа не пришло.

Позже, когда Анастасия заподозрила неладное и попросила выслать документы, ей отправили соглашение с логотипом одного из крупнейших американских брокеров Interactive Brokers и подписью «директора Бориса Джонса». Правда, Interactive Brokers сейчас не открывает счета белорусам (из-за санкций). И раньше тоже не открывала.

— Прежде чем переводить деньги, я даже ни с кем не посоветовалась, — говорит Анастасия. — Решила, что действительно что-то получится, может быть, это такая возможность для меня. Люди же как-то инвестируют и зарабатывают, просто не в такие короткие сроки, чтобы за пару недель сумма удвоилась. Может, кто-то и зарабатывает, но в этом нужно разбираться. Мне не надо было лезть туда, где я не разбираюсь.

Чтобы собрать нужную для инвестиций сумму, Анастасия обратилась в компанию, которая помогает с подбором кредитов. В итоге отзвонились пять банков, которые были готовы выдать потребительские кредиты со справкой о зарплате и без поручителей.

— В некоторых банках спрашивали, зачем мне деньги. Сказала, что на ремонт.

В итоге Анастасия собрала около $21 тыс. в эквиваленте — тот самый капитал для инвестиций.

— До этого я никогда не брала кредитов, помню только, что очень давно была рассрочка на телефон на три месяца.

Мне говорили, что, когда я выведу прибыль, пойду и в первую очередь заплачу кредиты, будет хорошая кредитная история. Про нее теперь, конечно, можно забыть.

Платите налог. И за конвертацию тоже

Анастасии прислали данные криптокошелька, куда надо было перевести криптовалюту. Девушка сделала это через посредника, а дальше началась самая безмятежная часть инвестирования: в личном кабинете каждый день казалось, что прибавляется по $2—3 тыс. Происходил только рост прибыли, никаких убытков.

— В итоге получилось $42 тыс. Но когда пришло время выводить деньги, мне сказали платить 25% налога с прибыли. То есть чистая прибыль составила $21 тыс. — значит, нужно заплатить еще $5 тыс. с небольшим налога. Я открыла ссылку на налоговое законодательство, которую мне прислали, почитала и подумала: действительно, существует же налог на прибыль. И заплатила.

Потом мне должны были перевести деньги. Но ни через час, ни через два этого не случилось. Потом перезвонила женщина, кажется, сказала, что она из бухгалтерии или финансового отдела: «А вы хотели в тот же день деньги получить? Заплатите за конвертацию $913». Ну, думаю, все понятно.

Затем в очередной переписке у Анастасии попросили положить еще денег на счет, «чтобы он стал платиновым». А потом еще раз уплатить налог — 15% от суммы.

— Всего я перевела около $26 тыс. Как я вообще на это попалась? Наверное, потому что убеждали, они очень хорошие психологи. Аналитик Николай говорил, что у него 20 постоянных клиентов и что он меня взял только потому, что его клиент вывел все деньги, чтобы жена попала на операцию в Германию. Мы разговаривали по полчаса, по часу, он рассказывал про своих жену и детей, я его ни на чем не могла подловить.

«Зарплата — 1500 рублей, кредиты — 1900»

Анастасия платит по кредитам уже три месяца. За это время два небольших займа она погасила полностью, взяв деньги в долг у близких.

Еще три кредита придется выплачивать несколько лет, самый длинный заем рассчитан на семь лет.

— В интернете есть разные компании, которые помогают возвращать деньги. С одной из них созвонились по видеосвязи. А что, если это мошенники? Они сказали: «Ну, с вами же мошенники по видеосвязи не связывались!»

Скорее всего, деньги никто не вернет. Я написала заявление в милицию, но в банк за уступками не обращалась. Узнавала, что они идут на уступки, только если заведут уголовное дело.

Еще есть фото паспорта, которое мне присылал Николай, но я не уверена, что это не паспорт какого-нибудь его клиента.

Зарплата Анастасии в медцентре — 1500 рублей, а выплата по кредитам — 1900. Поэтому девушка решила уволиться и поехать в Россию: говорит, нашла там две работы, где сможет получать в районе 3000 рублей.

— Сейчас в психологическом плане стало немного полегче, но я все равно понимаю, что деньги ни у кого не возьмешь, у всех свои заботы и проблемы. Первое время не спала, в голове было вообще все сложно.

Надо работать на двух работах и выплачивать кредиты, в это время я буду жить у подруги. Я уже съездила в Россию и проверила, это не мошенники.

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