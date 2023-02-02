Апокалипсис в Кремле Владимир Шевчук, «Апостроф»

2.02.2023, 9:57

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фото: bloomberg

Запад идет на принципиальные решения.

Во вторник, 31 января, руководитель американского Госдепартамента Энтони Блинкен в ходе брифинга заявил, на фоне террористического альянса Кремля и Тегерана, США и Израиль пришли к выводу, что именно это является основной причиной, почему союзникам следует удовлетворить все оборонные запросы Украины. Блинкен фактически призвал власти Израиля открыто присоединиться к антипутинской коалиции, содействуя ВСУ.

Танки хорошо, но авиация – лучше

Представители нынешней команды президента Джо Байдена и консервативная часть прошлой республиканской администрации Дональда Трампа с начала вторжения ведут жесткую дискуссию, как следует помогать Украине, дабы она быстрее выкинула оккупантов со своей территории. Пока сторонники Трампа призывают к «большой отчетности» по расходам на Украину, фактически намекая на то, что США не должны помогать Киеву, остальная часть республиканского истеблишмента постоянно демонстрирует недовольство тем, что команда Байдена делать «недостаточно» в плане военной помощи нашей стране.

Как заявил на днях экс-глава Пентагона Марк Эспер (2019-2020), США и Запад должны как можно быстрее предоставить Украине самолеты и оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS, так как ВСУ следует разбить армию РФ до ее вероятного повторного полномасштабного наступления в марте.

По его словам, политика Запада в отношении нашей страны верная, но времени на «раскачку» уже не осталось. Военная помощь, которую обсудили и согласовали на восьмом Рамштайне, не успеет дойти до марта, когда РФ планирует повторно наступать, опасается Эспер.

«Вместо того чтобы реагировать на угрозу российского наступления, я бы предпочел видеть, что украинцы перейдут в наступление уже сейчас, пока россияне все еще пытаются научить, снарядить и организовать своих военных, разбить их и вытолкнуть с украинской территории», — сказал экс-министр обороны США.

Марк Эспер убежден, что снабжение такого оружия не приведет к эскалации, которой пугают россияне и призывает Белый дом действовать решительно.

«Экс-глава Пентагона выступает от имени американского ВПК и политических ястребов, которые внутри Штатов сейчас жестко оппонируют трампистам и левым демократам, выступающими против помощи Украине. Эспер и его соратники, с одной стороны, заинтересованы в укреплении двухпартийного консенсуса относительно помощи Украине, а с другой – они уже нацеливаются на президентскую кампанию 2024 года. Эспер публично отстаивает внешнеполитические идеи, объединяющие классических республиканцев и консервативную часть демократов», — говорит «Апострофу» глава Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Ракетный интерес Киева

Недавние удары по военным объектам в Иране в политическом плане могут быть последствием американского недовольства от слишком тесного сближения Кремля с Тегераном и явной угрозы предоставления Ирану российских ядерных технологий. В этом смысле слова Блинкена относительно содействия Украине также могут быть внешним проявлением дискуссии относительно того, что Израилю было бы выгодно открытое участие в антипутинской коалиции.

Из этого следует, что недавние слова Джо Байдена, сначала как бы отказавшего Киеву в предоставлении истребителей, могут быть просто политическом маневром. Тем более, о том, что движение по вопросу предоставления ракет и самолетов началось свидетельствует и тот факт, что в ближайшее время президент США Джо Байден обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность поставок американских истребителей и ракет с большой дальностью на Украину. И хотя скорее всего, будут озвучены какие-то ограничения, передача самолетов и ракет — вопрос времени.

В этом контексте следует вспомнить о президенте Франции Эммануэле Макроне, допустившем передачу ВСУ боевой авиации при условии, что она не будет использоваться «на российской территории».

Западные партнеры пока не спешат с представлением боевой авиации и ракет ATACMS, способных «доставать» цели на расстоянии в 300 км из-за якобы «опасений», что война переносится на территорию РФ, но это политические заявления, отметил в комментарии «Апострофу» военный эксперт Дмитрий Снегирев.

«По танкам были такие же аргументы. Удары по Энгельсу показали, что война уже идет на территории агрессора. С ракетами ATACMS вопрос сложнее, но не стоит исключать, что при определенных обстоятельствах Пентагон предоставит нам такую помощь, но при этом полностью засекретить факт передачи. О ней можно будет узнать только по косвенным признакам, когда «бавовна» будет греметь на российских военных объектах», — говорит Дмитрий Снегирев.

Все для разгрома России

Следующий аспект заключается в том, что Белый дом и представители Республиканской партии демонстративно грозят Москве военным разгромом. В этом смысле слова Эспера о необходимости уничтожить российский наступательный потенциал укладываются в логику его коллег-республиканцев.

Осенью прошлого года, когда в Кремле буквально каждый день грозили Украине и Западу ядерным оружием, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон дал понять, что в случае ядерного удара по Украине, США вынуждены будут принять решение по ликвидации Путина.

«Поинтересуйтесь у иранского генерала Касема Сулеймани, что бывает, если мы решим, что кто-то представляет угрозу для Соединенных Штатов», — заявил Джон Болтон. Он напомнил о ликвидации иранского генерала, которого на Западе считают организаторов многих террористических атак. Прежде всего, против израильтян.

Следом экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в эфире ABC News сказал, что в случае ядерного удара по Украине, даже тактического, Вашингтон будет вынужден уничтожить всю оккупационную группировку россиян в Украине (включая и оккупированный Крым), а также отправить на дно весь флот россиян в Черном море.

Для Путина такие действия стали бы полным разгромом, на котором сейчас настаивает Марк Эспер.

«Эспер, как и Болтон и Петриус, не отягощен никакими должностными обязательствами и формально может говорить, и делать все, что не противоречит требованиям закона. Наивно полагать, что персоны такого уровня будут столь жестко и откровенно высказываться исключительно для «общего понимания» ситуации. В Кремле внимательно отслеживают такие заявления, но как они будут реагировать на них – другой вопрос», — говорит Виталий Кулик.

Такая позиция американского истеблишмента, отметил эксперт, может заставить Путина форсировать процесс повторного массированного удара по Украине, а может, напротив, вынудить его перейти к другим тактикам военно-политического давления.

«В любом случае, учитывая настрой США и европейских элит в целом, ближайшие несколько месяцев будут на пользу Украине. Какой бы сейчас ход не сделал Путин, он будет вести только к ухудшению кремлевских позиций», — резюмировал Виталий Кулик.

Владимир Шевчук, «Апостроф»

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