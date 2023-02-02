В белорусских конфискатах продают три экзотических автомобиля 7 2.02.2023, 10:24

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Некоторые из них нельзя найти даже на сайте объявлений.

Среди арестованных в Беларуси по разным причинам автомобилей есть довольно редкие экземпляры. Сейчас их продают с аукциона, и это заметило издание «Ганцавіцкі час».

Mahindra Scorpio Pickup

Что, вы не слышали о такой экзотике? Эту машину нельзя найти даже на сайте автообъявлений. А вот в конфискате она есть.

Что это за зверь такой? Это индийский пикап. В конце 2020 года сообщалось, что такие машины будут собирать в Беларуси на белорусско-британском совместном предприятии «Юнисон». Тогда писали, что в Беларусь был доставлен экземпляр для изучения.

По характеристикам — 2,2 литровый турбодизельный двигатель, 140 лошадиных сил, 6-ступенчатая механическая коробка. Заявленный расход — 7,9 л на 100 км.

В 2004 году индийская компания Mahindra пыталась закрепиться на российском рынке. Но провалилась — продажи не пошли. Совсем плохо пошел бизнес и с британцами в Беларуси, ведь именно у компании «Юнисон» и арестован этот экзотический пикап.

В конфискате эту машину предлагают на аукционе со стартовой цены от 25 тысяч 400 бел рублей. Кто знает, может заинтересует какого любителя индийского кино.

Zotye E200

Еще немного экзотики в конфискате от того же предприятия «Юнисон». Электрический китайский малыш Zotye E200.

Таких в конфискате сейчас выставлено на аукцион аж 9 штук. Все 2018 года, идут с молотка со стартовой ценой от 17 тысяч 300 рублей. В 2018 году со старта продаж за эту машину просили 44 тысячи 390 бел рублей.

Выглядит конечно, смешно, как электрическая табуретка на колесиках. Но в потоке явно на такую машину будут оборачиваться. Хоть и с улыбкой.

По характеристикам: двухместная машинка. Запас хода на одной зарядке — 220 километров. От обычной розетки заряжается от 6 до 8 часов. На АЗС — 30 минут. Есть электростеклоподъемники, подогрев зеркал, кондиционер, круиз-контроль, сенсорный экран мультимедиа.

А как всё начиналось. Именно в 2018 году автожурналисты в обзорах восхищенно писали: «Наконец-то в продаже!» Рассуждали о перспективах сборки этих маленьких электрокаров в Беларуси. А теперь эти «перспективы» в конфискате.

Думаете, это все машины, которыми вас можно удивить в конфискате? А как вам такое:

Беспилотный автомобиль

Это чудо китайской техники арестовали у ООО «Технологии Великого камня». Модель называется замысловато — NJL6450ICEV. Стартовая стоимость на аукционе — 57 тысяч 540 бел рублей.

Прошлый раз ее хотели продать летом 2022 со стартовой ценой почти 96 тысяч.

Компанию «Технологии Великого камня» создали в 2021 году. Она должна была заниматься разработкой беспилотного транспорта на альтернативной энергии. Планировалось, что будет сотрудничать даже с Национальной академией наук Беларуси.

Данный «беспилотник» 2020 года выпуска имеет электрический двигатель мощностью 30 кВт. Запас хода на одной зарядке — 180 км. Кому может понадобиться такое чудо инженерной мысли, сложно представить.

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