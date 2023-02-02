Путин запаниковал из-за взрывов в Белгороде и Курске 16 2.02.2023, 10:28

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Россиян готовят к массовому переселению?

Президент России Владимир Путин назвал «приоритетной задачей», стоящей перед российским военным ведомством, ликвидацию «самой возможности обстрелов» приграничных территорий России. Об этом он заявил в среду на совещании в видеоформате, передает «Радио Свобода».

Тему совещания он обозначил как «поддержку жителей Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей».

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил на совещании, что жителей граничащих с Украиной районов нужно расселить. Как заявил Хуснуллин, на расселение жителей Белгородской, Курской и Брянской областей необходимо 9,4 миллиарда рублей.

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