В Гродно отец с сыном устроили вооруженный налет на аптеку 6 2.02.2023, 10:43

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Фармацевт не сдался без боя.

В Гродно задержали отца и сына, которых подозревают в разбойном нападении на аптеку две недели назад, сообщили в МВД.

Налет на аптеку случился в Гродно в середине января. Неизвестные в масках дождались закрытия объекта, вошли внутрь и, угрожая «предметом, похожим на пистолет», потребовали от фармацевта отдать им деньги. Тот не сдался без боя и оказал нападавшим активное сопротивление, после чего они сбежали.

Силовики сообщают, что им удалось установить причастность к нападению 18-летнего гродненца. По их информации, он во всем сознался и рассказал, что на преступление его подбил 56-летний отец.

В тайнике в доме отца были обнаружены пневматический пистолет, предположительно использовавшийся при нападении, и маски. Улики изъяли. Возбуждено уголовное дело за разбой.

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