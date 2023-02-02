Бойцы Нацгвардии разгромили штурмовые отряды «Вагнера» под Бахмутом
- 2.02.2023, 10:58
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Одним ударом уничтожен сразу взвод оккупантов.
В Национальной гвардии Украины показали, как в районе Бахмута Донецкой области украинские защитники уничтожили штурмовые группы российских наемников из ЧВК Вагнера.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Нацгвардии.
27 января на Бахмутском направлении 3-я бригада оперативного назначения Нацгвардии совместно с 44-й отдельной артиллерийской бригадой и подразделением ССО обнаружила место дислокации российских захватчиков и уничтожили до взвода оккупантов.
Выявили цель и корректировали огонь артиллеристов операторы ССО, управление огнем осуществляли гвардейцы 3 бригады оперативного назначения, огневое поражение нанесли артиллеристы ВСУ.