Бойцы Нацгвардии разгромили штурмовые отряды «Вагнера» под Бахмутом 2.02.2023, 10:58

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Одним ударом уничтожен сразу взвод оккупантов.

В Национальной гвардии Украины показали, как в районе Бахмута Донецкой области украинские защитники уничтожили штурмовые группы российских наемников из ЧВК Вагнера.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Нацгвардии.

27 января на Бахмутском направлении 3-я бригада оперативного назначения Нацгвардии совместно с 44-й отдельной артиллерийской бригадой и подразделением ССО обнаружила место дислокации российских захватчиков и уничтожили до взвода оккупантов.

Выявили цель и корректировали огонь артиллеристов операторы ССО, управление огнем осуществляли гвардейцы 3 бригады оперативного назначения, огневое поражение нанесли артиллеристы ВСУ.

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