Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель приехали в Киев 1 2.02.2023, 11:08

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Высокопоставленные представители ЕС заявили о «сильнейшем сигнале» Украине и РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев в четверг, 2 февраля.

Об этом они сообщили в Twitter.

Это уже четвертый визит Урсулы фон дер Ляйен в Киев с начала развязанной Россией полномасштабной войны. Вместе с ней приехала команда еврокомиссаров.

«На этот раз (приехала - ред.) с моей командой комиссаров. Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС стоит рядом с Украиной как никогда. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества», - написала Урсула фон дер Ляйен.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023

Тем временем о своем визите в Киев сообщил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Прибыл в Киев, чтобы передать сильнейший сигнал поддержки ЕС всем украинцам, защищающим свою страну. Помощь Евросоюза достигла 50 миллиардов евро с начала войны России. Европа была объединена с Украиной с первого дня. И будет с вами, чтобы побеждать и восстанавливаться», - сообщил он в сети.

Arrived in Kyiv to convey EU’s strongest message of support to all Ukrainians defending their country.



EU assistance has reached €50 billion since the start of Russia’s war. Europe stood united with Ukraine from day one. And will still stand with you to win and rebuild. pic.twitter.com/wfhIo9f9HT — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023

Между тем, как пишет Reuters, в Киев прибыли более десятка чиновников Европейского Союза с обещаниями дополнительной военной, финансовой и политической помощи.

Издание пишет, что эта символическая поездка имеет целью подчеркнуть поддержку Украины накануне первой годовщины полномасштабного вторжения России.

«Это очень сильный сигнал, что мы находимся в Киеве во время войны. Это сигнал для украинского народа. Это сигнал для России. Это сигнал для мира», - сказал высокопоставленный чиновник ЕС изданию.

Как ожидается, высокопоставленные чиновники Евросоюза сегодня встретятся с членами украинского правительства в Киеве, а уже завтра запланирован анонсированный саммит Украина-ЕС.

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