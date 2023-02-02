закрыть
2 февраля 2023, четверг, 11:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель приехали в Киев

1
  • 2.02.2023, 11:08
  • 2,308
Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель приехали в Киев

Высокопоставленные представители ЕС заявили о «сильнейшем сигнале» Украине и РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев в четверг, 2 февраля.

Об этом они сообщили в Twitter.

Это уже четвертый визит Урсулы фон дер Ляйен в Киев с начала развязанной Россией полномасштабной войны. Вместе с ней приехала команда еврокомиссаров.

«На этот раз (приехала - ред.) с моей командой комиссаров. Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС стоит рядом с Украиной как никогда. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества», - написала Урсула фон дер Ляйен.

Тем временем о своем визите в Киев сообщил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Прибыл в Киев, чтобы передать сильнейший сигнал поддержки ЕС всем украинцам, защищающим свою страну. Помощь Евросоюза достигла 50 миллиардов евро с начала войны России. Европа была объединена с Украиной с первого дня. И будет с вами, чтобы побеждать и восстанавливаться», - сообщил он в сети.

Между тем, как пишет Reuters, в Киев прибыли более десятка чиновников Европейского Союза с обещаниями дополнительной военной, финансовой и политической помощи.

Издание пишет, что эта символическая поездка имеет целью подчеркнуть поддержку Украины накануне первой годовщины полномасштабного вторжения России.

«Это очень сильный сигнал, что мы находимся в Киеве во время войны. Это сигнал для украинского народа. Это сигнал для России. Это сигнал для мира», - сказал высокопоставленный чиновник ЕС изданию.

Как ожидается, высокопоставленные чиновники Евросоюза сегодня встретятся с членами украинского правительства в Киеве, а уже завтра запланирован анонсированный саммит Украина-ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Большой лаптестан
Большой лаптестан Петр Олещук
Предсказание сбывается
Предсказание сбывается Борислав Береза
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки Артем Черников
Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип