Австрия высылает четырех российских дипломатов 2.02.2023, 11:24

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Россиян поймали на шпионаже.

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон-грата, сообщает агентство AFP.

При этом австрийское издание Kurier, цитируя Министерство иностранных дел, сообщает, что российских дипломатов подозревают в шпионаже.

«Два дипломата из российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они были объявлены нежелательными лицами в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях», - говорится в сообщении.

Последний раз страна высылала сотрудников российских представительств в апреле прошлого года: тогда в Россию отправили трех работников посольства в Вене и одного дипломата из генконсульства в Зальцбурге.

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