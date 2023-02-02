Австрия высылает четырех российских дипломатов
- 2.02.2023, 11:24
- 1,158
Россиян поймали на шпионаже.
Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон-грата, сообщает агентство AFP.
При этом австрийское издание Kurier, цитируя Министерство иностранных дел, сообщает, что российских дипломатов подозревают в шпионаже.
«Два дипломата из российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они были объявлены нежелательными лицами в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях», - говорится в сообщении.
Последний раз страна высылала сотрудников российских представительств в апреле прошлого года: тогда в Россию отправили трех работников посольства в Вене и одного дипломата из генконсульства в Зальцбурге.