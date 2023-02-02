Белорус добился компенсации за камень в пакете с арахисом 2.02.2023, 11:30

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Сумма его удивила.

Читателю «Онлайнера» Даниилу в пакетике с арахисом попался камень. Он написал жалобу и получил на нее ответ.

Поскольку нет достоверных доказательств, что камень был в пакетике до вскрытия упаковки, журналисты решили не указывать название фирмы-производителя. Да и это не главное. Гораздо интереснее то, какую компенсацию прислали Даниилу.

Вот краткое содержание письма от производителя на его жалобу: мы извиняемся, будем следить за ситуацией, такого не повторится, «в качестве компенсации готовы выслать вам денежную сумму на контактный номер телефона».

После этого письма Даниилу пришло SMS о пополнении баланса.

Пять рублей компенсации. На них Даниил может купить еще две пачки орешков. Парень настолько удивился этой сумме, что он попросил написать об этой истории.

Журналисты спросили, на что же Даниил рассчитывал. Он ответил: «Да не знаю, можно хотеть что угодно. Я думал, вышлют каких 50 рублей, раз уж сами предложили. Как-то у моих знакомых был случай: сухарики попались как камни, так им коробку свежих прислали».

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