Адвоката Виталия Брагинца, который защищал Алеся Беляцкого, судили по четырем статьям 2.02.2023, 11:43

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Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Минский городской суд рассмотрел дело адвоката Виталия Брагинца, которого обвиняли по четырем статьям, в том числе «протестной» и «экстремистской». Он приговорен к восьми годам колонии усиленного режима, сообщает правозащитный центр «Весна».

Дело рассматривалось в закрытом режиме, процесс вела судья Елена Ананич. Брагинцу инкриминировали четыре статьи Уголовного кодекса:

- ч. 1 ст. 342 («Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»);

- ч. 3 ст. 130 («Разжигание вражды»);

- ч. 3 ст. 361 («Призывы к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности»);

- ч. 1 ст. 361−1 («Создание экстремистского формирования либо участие в нем»).

Приговор — восемь лет колонии в условиях усиленного режима.

Брагинец был адвокатом некоторых политзаключенных, в том числе главы правозащитного центра «Весна», лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого. Также он защищал адвоката Андрея Мочалова, лишенного лицензии, против которого было возбуждено уголовное дело за «использование заведомо подложного документа». Из-за ареста Брагинца Мочалов остался в суде без защитника, впоследствии его приговорили к двум годам «химии».

В августе 2022-го лицензии на адвокатскую деятельность лишили и самого Виталия Брагинца.

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