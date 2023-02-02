Командир бригады в Марьиной Горке вербует белорусов в ЧВК 2.02.2023, 11:54

2,120

Об этом стало известно из показаний взятого ВСУ в плен белорусского разведчика.

Шевченковский суд Киева в конце января приговорил к 10 годам колонии 22-летнего белоруса Максима Зезюльчика, который воевал в Украине в составе российской частной военной компании «Редут». Из приговора, который был опубликован в реестре судебных постановлений, стали известны некоторые подробности биографии осужденного. В частности молодой человек рассказал суду, что до того, как стать наемником, служил по контракту в пятой отдельной бригаде специального назначения Вооруженных сил Беларуси, а о наборе в ЧВК ему рассказал командир части.

Максим Зезюльчик родился в городе Руденск Минской области. На момент полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года он служил по контракту в Вооруженных силах Беларуси. По словам обвиняемого, он был командиром-разведчиком второго отряда пятой отдельной бригады специального назначения, которая дислоцируется в Мариной Горке.

«От командира своей части он узнал, что ЧВК «Редут» в РФ принимает в свои ряды наемников за определенную плату и решил вступать в ряды указанной ЧВК, для этого в июле 2022 года прибыл в город Тамбов РФ, где его встретили два представителя ЧВК «Редут», — указано в приговоре.

Затем наемников повезли на полигон «Тригуляй» в одноименном поселке. Там Зязюльчик подписал контракт с зарплатой 3600 долларов в месяц. Его зачислили в подразделение «Ветераны» пулеметчиком-ретранслятором.

После трехдневного обучения на полигоне, 21 июля, Зезюльчика отправили воевать в Харьковскую область в город Изюм, который на тот момент находился под российской оккупацией.

Зезюлчик должен был оборонять пункт связи и помогать связным. 30 июля, через 9 дней после прибытия в Украину, Зезюльчик получил ранение в бою под Краснопольем в Донецкой области. 15 августа его отправили в Сватово Луганской области, после — в село Коровий Яр под Лиманом в Донецкой области. 19 сентября под Яцковкой Лиманского района Зезюльчик получил еще одно ранение, в ногу. Как он сказал в суде, его ранил его же командир. В этот же день белорус попал в плен.

В суде Зезюльчик признал вину и раскаялся, отметив, что сожалеет о своих поступках.

Белоруса признали виновным по ч. 4 ст. 447 УК Украины за участие в качестве наемника в вооруженном конфликте. Ему назначили 10 лет лишения свободы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».