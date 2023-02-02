Следственный комитет в Гомеле закупает мешки для эвакуации документов

Следственный комитет в Гомеле закупает мешки для эвакуации документов5
- 2.02.2023, 12:18
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Куда собрались?
В соответствии с условиями госзакупки, Следственному комитету Гомельской области понадобились 30 брезентовых мешков размером 100х75 сантиметров с ручками для эвакуации документов.
Других закупок таких мешков для белорусских госучреждений «Флагштоку» обнаружить не удалось. Вероятно, это первая такая закупка.
Подобные закупки удалось обнаружить в России. В прифронтовом Белгороде в сентябре 2022 года прокуратура закупила 300 мешков для эвакуации документов.
Были в РФ и довоенные закупки, тогда их связывали с действием противопожарных требований.