Следственный комитет в Гомеле закупает мешки для эвакуации документов 5 2.02.2023, 12:18

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Куда собрались?

В соответствии с условиями госзакупки, Следственному комитету Гомельской области понадобились 30 брезентовых мешков размером 100х75 сантиметров с ручками для эвакуации документов.

Других закупок таких мешков для белорусских госучреждений «Флагштоку» обнаружить не удалось. Вероятно, это первая такая закупка.

Подобные закупки удалось обнаружить в России. В прифронтовом Белгороде в сентябре 2022 года прокуратура закупила 300 мешков для эвакуации документов.

Были в РФ и довоенные закупки, тогда их связывали с действием противопожарных требований.

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