«Россияне вывозили трупы и раненных всю ночь»5
- 2.02.2023, 12:25
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Стали известны подробности разгрома военной базы РФ под Мелитополем.
Как сообщал сайт Charter97.org, вечером 1 февраля рядом со временно оккупированным Мелитополем и в самом городе прогремели несколько взрывов. Сильный «прилет» был на территории заброшенной нефтебазы в селе Новобогдановка – там находились казармы и большая база оккупантов, где они хранили свою технику и боеприпасы.
Как пишет Telegram-канал «РИА-Мелитополь», в результате «бавовны» российские захватчики вероятно понесли большие потери.
«Артиллерия ВСУ устроила поистине горячую ночь российским оккупантам», - говорится в сообщении.
По данным издания, один сильный взрыв прозвучал в Мелитополе 1 февраля около 20:31 по минскому времени. Сразу после этого взрывы прогремели где-то далеко за пределами города. Отмечается, что это могли быть как «прилеты», так и пуски вражеских ПВО.
«Их уже слышали далеко не все мелитопольцы, но жители пригорода сообщают, что у них от взрывных волн тряслись дома и открывались окна», - говорится в сообщении.
Утром 2 февраля подтвердилась информация о сильном ударе по территории заброшенной нефтебазы в селе Новобогдановка.
«Известно, что здесь находились казармы и большая база оккупантов, где они хранили свою технику и боеприпасы. Инсайдерские военные каналы, как украинские, так и самих оккупантов, сообщают, что удар ВСУ был очень удачным и россияне понесли серьезные потери как в технике, так и в живой силе», - пишет издание.
Точные цифры урона, нанесенного врагу, пока что неизвестны.