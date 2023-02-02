В выходные ожидается похолодание до -14 градусов 2.02.2023, 12:43

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Зима свои позиции сдавать не собирается.

Похолодание, ночью местами до -14 градусов, что даже ниже климатической нормы для начала февраля, прогнозируют синоптики Белгидромета в Беларуси в предстоящие выходные дни 4 и 5 февраля.

Уже в пятницу 3 февраля ночью минимальная температура воздуха в Беларуси будет на отметке -1…-8 градусов, в Минске -3…-5 градусов, днем – слабый минус. А еще пройдет кратковременный снег.

Заметного похолодания стоит ждать в субботу 4 февраля. Минимальная температура ночью по стране -3 -10 градусов, при прояснениях до -12 градусов. В Минске в ночь с пятницы на субботу уже -7 -9 градусов, прохладно будет и днем -3 -5 градусов.

В воскресенье не обойдется без снега и похолодает еще больше. Минимальная температура в ночь с субботы на воскресенье -5 -12 градусов, при прояснениях до -14 градусов. Максимальная днем - -1…-8 градусов.

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