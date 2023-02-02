Ученые впервые обнаружили звезды, взрыв которых приведет к появлению золота 1 2.02.2023, 12:59

В Млечном Пути существует всего 10 таких систем.

Ученые с помощью телескопа в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо, Чили сделали важнейшее открытие – они впервые обнаружили двойную звездную систему, которая взорвется килоновой. Этот мощнейший взрыв, который намного сильнее взрыва сверхновой, производит такие тяжелые элементы как золото, платина и уран. Ученые считают, что такие двойные звездные системы не просто редкое явление, а чрезвычайно редкое, ведь в Млечном Пути существует всего 10 таких систем, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Когда огромные звезды умирают, то они чаще всего взрываются сверхновой, когда вся их внешняя оболочка улетает в космос, а ядро сжимается до очень малых размеров и образуется очень плотный объект — нейтронная звезда. Но бывает так, что масштабный взрыв является не таким сильным, как обычно и происходит «тихий» взрыв сверхновой.

Фото: space.com

Именно это произошло с уже ставшей нейтронной звездой SGR 0755-2933, которая вместе со своим компаньоном, обычной звездой CPD-29 2176 находятся на расстоянии в 11 400 световых лет от Земли. В этой двойной системе SGR 0755-2933 отдала своему напарнику слишком много своего вещества, а потому не смогла взорваться обычной сверхновой.

Но эта звездная система интересна тем, что является первой очень редкой системой, которую обнаружили астрономы, в которой в будущем произойдет столкновение двух нейтронных звезд. А это приведет к появлению такого события, как взрыв килоновой.

Дело в том, что звезда SGR 0755-2933 превратилась в нейтронную звезду в результате «тихого» взрыва сверхновой примерно 1 млн лет назад, но еще через 1 млн лет ее компаньон также превратится в нейтронную звезду таким же способом. После чего обе звезды будут приближаться друг к другу и произойдет их столкновение. В результате случится мощнейший взрыв – килоновая.

Хотя впервые последствия взрыва килоновой ученые обнаружили еще в 2017 году, они еще никогда не видели звезд-предшественников этого взрыва. До этого открытия. По оценкам ученых таких очень редких двойных звездных систем существует всего 10 в нашей галактике.

В результате исследования ученые выяснили, что звезда, которая превратилась в нейтронную звезду взорвалась сверхновой не настолько сильно, чтобы изменить орбиту своего компаньона, как это обычно происходит в таких случаях. Поэтому обе звезды вращаются очень близко друг к другу, что через 1 млн лет приведет к их полному слиянию.

Фото: space.com

Сейчас ученые считают, что взрыв килоновой приводит к появлению в космосе таких тяжелых элементов как платина, уран и золото. После взрыва они улетают с огромной скоростью по галактике и в конечном итоге оказываются в межзвездной среде. Со временем эти элементы попадают в такие твердые тела, как астероиды в звездных системах с планетами.

Ученые считают, что именно падение астероидов с этими ценными элементами в далеком прошлом Земли, привели к тому, что они распространены на планете.

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