Белорусы смогут подавать заявления на шенгенские визы онлайн 2.02.2023, 13:05

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Европейский парламент принял проект Еврокомиссии.

Европейский союз планирует с 2026-го года ввести цифровые шенгенские визы. Соответствующее предложение Еврокомиссии принял Европейский парламент.

Согласно инициативе, путешественники смогут подавать все документы на визу онлайн. Назначение государства, выдающего визу, будет производиться автоматически, в зависимости от планов и содержания пакета документов туриста.

Кроме того, визовые стикеры в загранпаспортах планируется заменить на цифровые сведения.

Еврокомиссия предложила ввести цифровые визы в апреле 2022 года. Принятый Европарламентом проект будет обсуждаться на заседании Межведомственной комиссии.

Напомним, что в декабре 2022 года Хорватия стала 27-м членом Шенгенской зоны. Соответствующее решение принял Совет ЕС, оно вступило в силу с 1 января 2023 года.

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