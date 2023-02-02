Кадыровцы пытались привезти из Украины в Чечню гранаты и патроны 2.02.2023, 13:15

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Оружие везли боевики из подразделения «Юг-Ахмат».

Боевики из Чечни, воевавшие против Украины, пытались вывезти в Россию гранаты и патроны.

Как сообщают российские Telegram-каналы ASTRA и Baza, бойцы подразделения из Чечни «Юг-Ахмат» были остановлены в федеральном контрольно-пропускном пункте «Ищерское» (Наурский район Чеченской Республики).

В автобусе, где ехали 45 боевиков, воевавших в Запорожской области, обнаружили 600 патронов и 22 гранаты (в том числе 20 гранат РГД-5, одна граната Ф-1). Также у военных нашли запалы и более 600 новых патронов калибра 5,45 в нераспечатанных коробках.

Сообщается, что боеприпасы изъяты, заведено дело, им занимается военно-следственный отдел Следственного комитета РФ. Среди бойцов никто не признается, кому принадлежат рюкзаки, в которых обнаружили «сюрпризы», привезенные с войны.

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