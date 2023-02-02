«Орки лезут и лезут»: ВСУ удерживают стратегическую высоту под Угледаром 2.02.2023, 13:36

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Украинские военные рассказали об упорных боях от первого лица.

Тяжелые бои продолжаются под городом Угледар севернее Бахмута. Российские и украинские военные называют его стратегической высотой. В британском Минобороны заявили, что за последние дни Россия, вероятно, перевела свои разведывательные атаки в районе Павловки и Угледара в более скоординированное наступление. Отмечается, что российские войска продолжат добиваться локальных успехов в этом секторе, однако маловероятно, что у России достаточно незадействованных войск в этом районе, чтобы достичь значимого прорыва. В украинском Минобороны заявляют, что отбили атаки противника в районе Угледара.

Что сейчас происходит в городе – репортаж корреспондента «Настоящего Времени» Юлии Горичевой.

Обычный вид многоэтажки в Угледаре – безлюдная улица и сожженные соседние дома. В городе не утихают звуки обстрелов. В лесопосадке в нескольких километрах от Угледара слышны минометы. По словам военнослужащего ВСУ Романа, российские военные начали атаковать три дня назад. «Хотели прорваться здесь, но я так понимаю, ничего у них не вышло, так как мы как стояли на месте, так и стоим», – говорит он. По словам другого украинского военного, Александра, для россиян Угледар – «стратегически важная высота».

Бойцы ВСУ говорят, что в последнюю неделю атак стало существенно больше. На позиции украинские военные заходят на двое суток, затем меняются. Но эти 48 часов сейчас приходится работать без сна, признается Александр.

«Напряженно очень. Чем дальше, тем хуже, и хуже, и хуже. Чем дальше, тем хуже. Орки лезут, и лезут, и лезут. Каждый день все больше и больше работы. Больше стреляем каждый день. Все больше и больше», – говорит он.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 31 января Угледар и соседние населенные пункты были подвержены огневым атакам противника. В российском Генштабе о продвижении в районе Угледара не говорят, отчитались только, что якобы поразили несколько позиций украинских военных, а пророссийские телеграм-каналы опубликовали видео работающей неподалеку от Угледара авиации.

В 13 километрах от Угдедара – село Богоявленка, оно теперь тоже под постоянными обстрелами российских войск. Тут, говорит местный житель Андрей, соседей осталось около сотни. Он уезжать не собирается, несмотря на явную опасность для жизни: «Тут родители, а если мы уедем, то что соседи скажут?»

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