Авторитетный диетолог назвал единственный продукт, который поможет похудеть 1 2.02.2023, 13:43

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фото: istock

Нужно соблюдать «правило 50:50».

Зимой труднее следить за весом, ведь в холодное время года есть хочется больше. Однако есть один продукт, с которого следует начинать свой день, если хочется иметь хорошую фигуру и быть здоровым. Что лучше есть на завтрак для похудения, пишет ТСН.

Доктор Майк Мосли, самый авторитетный диетолог в Великобритании, назвал продукт, который необходимо есть на завтрак, чтобы похудеть.

По его словам, если человек хочет сбросить несколько лишних килограмм, ему следует соблюдать так называемое правило 50:50. Что это значит? Нужно, чтоб уровень углеводов держался ниже 50 г в день, а вот уровень белков не опускался ниже 50 г.

Если увеличить количество белков, овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, но при этом уменьшить количество углеводов, можно быстро и качественно похудеть без вреда для здоровья.

Что лучше есть на завтрак, чтобы похудеть: рекомендация диетолога

Доктор Мосли считает, что надежным помощником для похудения является употребление с утра яиц. Особенно если к ним добавить грибы или шпинат. Готовя омлет, приправляйте его куркумой, хлопьями перца чили, измельченным чесноком. Такое блюдо, а еще обычные вареные яйца поможет надолго сохранить ощущение сытости.

Вообще яйца очень богаты белоком, а еще в них содержится немало витаминов. При этом, если их использовать, уровень холестерина не повышается.

А вот выпечки на завтрак лучше избегать. В нем много углеводов, а белка очень мало. Если же любите завтракать хлопьями, стоит задуматься. Потому что у них часто слишком много сахара.

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