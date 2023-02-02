Лавров рекламирует полк Калиновского 1 2.02.2023, 13:57

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Глава МИД РФ упомянул белорусских добровольцев.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров упомянул полк Кастуся Калиновского в разговоре с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым. Речь шла о так называемом «пакте о нападении», который Украина якобы предложила Лукашенко.

«То, что сделал Киев — это, конечно, забавно… Это даже не двухходовка… Белорусам предложили в тот самый момент, когда белорусскую оппозицию выкармливают, вооружают и позволяют ей пройти боевую обкатку на фронте против России, в частности через печально известный полк Калиновского», — сказал он.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский опроверг слова Лукашенко о том, что Киев что-то предлагал белорусскому режиму.

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