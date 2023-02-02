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Снаряд ВСУ ликвидировал «крутого» бандита-«вагнеровца»

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  • 2.02.2023, 14:32
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Снаряд ВСУ ликвидировал «крутого» бандита-«вагнеровца»

В России он был главарем ОПГ «Пивзаводские».

В Украине ликвидирован один из лидеров ОПГ «Пивзаводские», завербованный в состав «вагнеровцев» Роман Кибирев, пишет OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Кибирев уроженец Борзинского района Забайкалья. Контракт с ЧВК заключил, отбывая 16-летний срок строгого режима. Сидеть бандиту оставалось пять месяцев, но он решил «откинуться» до срока.

В свое время Кибиров был одним из главарей борзинской преступной группировки «Пивзаводские», отмечает Комахидзе. В колонии даже «уверовал», «раскаялся» и даже стал помощником тюремного попа.

ОПГ «Пивзаводские» была основана Кибиревым и его друзьями-гопниками в 2003 году. Бандиты занимались грабежем, разбоями и рэкетом бизнеса.

Крышевали бандитов местные милиционеры. Около 30-ти членов банды приговорены к длительным срокам заключения, от 8 лет и выше.

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