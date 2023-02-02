Ученые засекли 25 странных сигналов из космоса 4 2.02.2023, 14:34

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Они постоянно повторяются.

Астрономы обнаружили 25 очень мощных быстрых радиовсплесков, которые продолжают повторяться. Об этом сообщает Science Alert (перевод - «Униан»).

Подобно гравитационным волнам и гамма-всплескам, быстрые радиовсплески (FRB) являются одним из самых мощных и загадочных астрономических явлений на сегодняшний день. Эти кратковременные события состоят из всплесков, которые выделяют больше энергии за миллисекунду, чем Солнце за три дня.

Хотя большинство всплесков длятся всего миллисекунды, были редкие случаи, когда FRB повторялись. Ученым с 2019 по 2021 год удалось зарегистрировать 25 таких повторяющихся сигналов.

Мнения астроном расходятся относительно природы этих всплесков. Ни одна из предложенных на сегодняшний день теорий не может полностью объяснить все свойства всплесков или их источников.

Одни ученые предполагают, что повторяющиеся всплески вызваны нейтронными звездами и черными дырами. Другие уверены, что их испускают пульсары, магнитары или же это внеземная коммуникация.

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