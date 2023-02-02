Лукашенко теперь не сможет прилететь в Турцию 7 2.02.2023, 15:03

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Даже если его позовет Эрдоган.

Турция прекращает техническое обслуживание самолетов Boeing и Airbus из России, Беларуси и Ирана из-за санкций США, сообщает портал Haber Aero.

Генеральный директор Havaş, дочерней компании крупнейшего в Турции поставщика услуг по наземному обслуживанию аэропортов TAV Airports, 31 января направил письмо соответствующим компаниям, в котором говорится, что американские Boeing и несколько самолетов Airbus европейского производства обслуживаться не будут.

Отметим, что Лукашенко пользуется двумя самолетами производства США – Boeing 737-800 и Boeing 767.

В октябре 2022 года глава Турции Реджеп Эрдоган звал белорусского диктатора в Анкару. Теперь же визит Лукашенко становится проблематичным из-за технических причин. Разве что белорусская сторона попросит у россиян самолет Sukhoi Superjet 100.

Впрочем, Лукашенко может опробовать на себе перелет грузовым саомлетом ИЛ-76МД, которым уже перемещались в Ереван Макей, Хренин и Вольфович.

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