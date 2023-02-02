«Купить квартиру реально»: белорусы переехали в немецкий город миллионеров 2.02.2023, 15:17

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Супружеская пара нашла работу в финансовой столице Германии.

Катя вместе с мужем Олегом уже почти два года живут в Висбадене рядом с Франкфуртом-на-Майне — финансовой столицей Германии. Там они нашли работу: супруг — врач, девушка занимается организацией международных выставок. Ребятам удалось переехать со второй попытки. Катя рассказала, как им живется в городе миллионеров и ответила на все актуальные вопросы о медицине, недвижимости и быте, пишет realt.by.

«Если ты тратишь на дорогу по автобану час времени, считай, работаешь рядом с домом»

Катя и Олег (имена изменили по просьбе героев) в 2021 году переехали из Минска в Висбаден. Это второй по величине город в федеральной земле Гессен в Германии. Крупнее его лишь Франкфурт. Еще до релокации ребята несколько месяцев прожили в Германии. Тогда они вернулись в Беларусь, чтобы сделать рабочие визы, но из-за коронавируса их планы пришлось отложить

— В Беларуси муж работал врачом в поликлинике, а я — маркетологом. Поскольку вела проекты частного бизнеса, то чувствовала себя финансово хорошо. Что не скажешь про мужа, который получал на то время примерно 300 долларов. Только аренда квартиры в Минске стоила 250 долларов. В конце концов, мы стали думать, как нам улучшить материальное положение. И в первую очередь стали рассматривать переезд по работе мужа в Германию. Там большой дефицит медицинских работников. Преимуществом было то, что Олег владел немецким на хорошем уровне. Поиск работы в Германии занял несколько месяцев. Когда муж прошел практику и обзавелся рабочим контрактом, мы пошли в посольство. Я же делала себе визу по восстановлению семьи. До этого была попытка тоже оформить рабочую визу. Я подавалась на веб-дизайнера для немецкого сайта, но мне отказали, потому что не востребованная профессия, — рассказывает Катя.

Паспорта с долгожданным разрешением на въезд в страну отдали ребятам через неделю. В течение трех дней семья сделала страховки и купила билеты на самолет во Франкфурт.

Олег работает в Висбадене, Катя — в альфа-городе в известном выставочном комплексе Франкфурта. По ее словам, для немцев нормально жить в одном городе и ездить на работу в другой. Одна из причин, почему в Висбадене очень дорогое жилье, — соседство с экономической столицей Германии. Банкиры и финансисты предпочитают жить не в шумном мегаполисе, а в более расслабленной атмосфере. На машине до Франкфурта около получаса езды. Если ты тратишь на дорогу по автобану час времени, считай, работаешь рядом с домом.

Несмотря на то, что Франкфурт пользуется у туристов большим спросом, Висбадену тоже есть чем похвастаться. Во-первых, столицей Гессена является как раз таки Висбаден. Здесь живет около 300 тысяч человек.

— В 180 километрах от нас уже начинается Франция, в получасовой близости располагается один из самых больших аэропортов Европы. Обычно Германию ассоциируют с пивом, но Висбаден — немецкая столица игристого вина. Здесь находится производство вин компании Henkell, который, к тому же, владеет брендом Freixenet — это знаменитое шампанское в Европе, — делится девушка. — Город является экологически защищенной зоной — тут нет вредных производств. Даже при въезде в наш регион водителям авто нужно покупать специальную наклейку, которая показывает, что ты уплатил экологический налог. Во многих местах здесь есть ограничения по скорости именно для того, чтобы сократить количество выбросов.

Поскольку в этих широтах хорошо растет виноград, тут он буквально вдоль всех дорог.

Висбаден достаточно дорогой. Его еще называют городом миллионеров из-за множества семейных вилл. Посоревноваться он может только с баварскими и гамбурскими ценами.

— Вообще в самом городе почти уже ничего не возводят. Застраивается пригород, и это отражается на ценах. В основном тут красивые исторические здания. Здесь же находится самое старое казино в Германии, где Достоевский проиграл все свои деньги. В какой-то степени роман «Игрок» является автобиографическим. Рулетка, за которой Достоевский ловил каждое «Делайте Ваши ставки, господа» стоит до сих пор. Немцы этим гордятся. Даже памятник установили. Висбаден также считается курортным городом из-за термальных источников. Тут есть СПА, термальные бассейны и бани.

При этом город не самый дружелюбный к велосипедистам. Никакого дыхания не хватит из-за холмистого рельефа, поэтому все ездят на Porsche, шутит Катя.

За студию с мебелью платят 900 евро

Для легализации супругам нужна была регистрация. Поиском квартиры девушка занималась сама.

— Есть такая форма арендного жилья, как апартаменты. Живя в них, можно получить прописку. Существует помесячная аренда и годовая. Сперва мы сняли квартиру на месяц, она была меблированная, что для Германии редкость. Чаще всего сдают пустое помещение с покрашенными стенами. Нам принципиально важно было найти квартиру с мебелью, потому что мы приехали без большого бюджета. Наша студия в центре города в 35 квадратов стоила 1 300 евро в месяц. Решать вопрос с дальнейшим жильем нужно было очень быстро, так как платить такие деньги еще месяц или год мы были не готовы. Сложность в том, что переезд немцы планируют заранее, поэтому на сайтах с недвижимостью чаще можно увидеть объекты, где указана дата заезда через три-четыре месяца. Я поставила себе уведомление на сайте о появлении новых вариантов, чтобы быстро среагировать. Через две недели нашли объект, который подходил по нашим параметрам: она с мебелью, не на первом и не последнем этаже, есть балкон и в пешей доступности от работы мужа, — делится опытом девушка. — После просмотра мы сообщили, что готовы въехать в квартиру, но поскольку были еще желающие, ответ нам дали позже. Здесь такая система, что арендодатель выбирает тех, кому будет сдавать жилье. Мы оказались для него самыми привлекательными.

Катя и Олег живут в студии площадью 42 квадратных метра и платят 900 евро, включая платежи за воду и отопление. Самостоятельно оплачивают лишь электричество — около 30 евро в месяц. Кстати, в Германии жильцы сами выбирают поставщика электроэнергии. Семья выбрала того, кто поставляет больше половины «зеленой» энергии.

Вообще три четверти немцев живут в арендном жилье. Люди не ограничиваются предложениями по работе только в своем регионе и с легкостью переезжают в другой конец страны. По словам Кати, местные привыкли много инвестировать, в том числе в жильё, но не стремятся обладать объектом недвижимости для того, чтобы жить там самим. Более утилитарно относятся к жилью.

При этом для жителей Германии доступны кредиты с небольшим процентом. Но огромную роль играет стартовый капитал.

— Процедура подготовки к покупке жилья включает в себя как минимум работу юриста и маклера, оформление в «земельной книге» (это официальный кадастр, где регистрируется вся недвижимость), уплату налогов. Все это обойдется от 6 до 15 процентов от общей стоимости жилья. Если на руках такие деньги есть, то можно отправлять заявки во все банки, а потом выбирать по условиям, что больше подходит. Немцы любят пользоваться услугами инвестиционных брокеров. Они помогают найти более выгодные предложения не только с кредитами, но и страховками, разобраться с налогами, например, — описывает Катя. — Скажем так, в Германии я представляю, что могу себе купить жилье, потому что в Минске я даже не мечтала об этом. Там не видела перспективы приобретения квартиры в ближайшие 10 лет.

Ставка на ипотечный кредит колеблется от 1 до 4 процентов. Однушка или двушка 50−60 метров на окраине стоят примерно 220−230 тысяч евро, в центре — 250−270 тысяч евро. Если кого-то интересуют виллы, то за 2 миллиона евро вполне можно что-то найти.

— Здесь еще существует особенная программа по накоплению на жилье. Собирается определенный круг людей, которые хотят купить квартиру или дом. Они каждый месяц делают отчисления в «общую кассу». Когда набирается определенная сумма, человек, который стоит первый в очереди, получает стартовый взнос на жилье. Таким образом, можно гораздо быстрее накопить. Дальше все двигается по очереди.

«У нас разные федеральные земли, а значит, и разные праздники и выходные»

В Висбадене хорошее транспортное сообщение. Люди пользуются автобусами или поездами, трамваев здесь нет.

— С поездами нужно быть начеку. Чтобы не говорили про немецкую пунктуальность, поезда регулярно опаздывают. По статистике с января по ноябрь 2022 года лишь 60,5% поездов дальнего следования пришли вовремя. Здесь люди рано садятся за руль — в 17−18 лет немцы сдают на права. Поэтому как ни крути, самым популярным транспортом остается машина.

Одноразовый проезд стоит 3,30 евро. Билет на целый день — 6 евро. Поездка до Франкфурта обойдется в 10 евро. В Германии есть и проездные. Цена зависит от зоны, в который ты будешь ездить. Проездной на месяц из Висбадена до Франкфурта обойдется в 200 евро, в границах Висбадена — 90 евро. Власти прошлым летом решили поэкспериментировать и ввели единый проездной билет стоимостью 9 евро. Человек мог пользоваться любым общественным транспортом по всей Германии, за исключением скоростных поездов. Эксперимент прошел довольно удачно, несмотря на то, что была большая нагрузка на транспорт. В Берлине решили оставить этот билет в пределах города.

В зависимости от расположения города — на западе он или на востоке Германии — стоимость жилья и транспорта будет отличаться. Кажется, одинаково стоят лишь продукты в магазинах. На них семья тратит около 500 евро в месяц и ни в чем себе не отказывает. Ребята не часто питаются вне дома, так как любят готовить, но говорят, что средний чек за ужин на двоих в кафе — 60 евро.

Особенностью Германии является и то, что в каждом административном центре действуют свои законы.

— Через реку располагается город Майнц. У нас разные федеральные земли, а значит, и разные праздники и выходные. Чтобы получить ПНЖ, мне нужно сдать тест. В нем 10 из 30 вопросов касаются законов моей земли, — рассказывает девушка. — Почти в полной компетенции земель находятся вопросы культуры, образования, а также развития коммунальной сферы.

Немецкое гражданство можно получить через 8 лет постоянного проживания и выплат налогов. Если человек работает по востребованной специальности и является высококвалифицированным сотрудником, то срок сокращается до шести лет. Он должен владеть языком и получать зарплату выше средней. К этой категории специалистов относятся врачи, айтишники, инженеры и другие профессионалы. Это распространяется и на тех, кто получил немецкое образование. Возможно в скором времени срок с 8 лет сократится до 5. Это предложение еще будут рассматривать.

«В Германии нет мгновенного перевода денег по номеру телефона, как в Беларуси»

Германия — бюрократическая страна: все, что можно задокументировать — документируется. В маленьких магазинах с покупкой до 10 евро могут не принять карту и попросить наличку, потому что транзакция обойдется дороже, чем сама покупка.

— Здесь есть проблема с онлайн-банкингом. В Германии нет мгновенного перевода по номеру телефона, как в Беларуси. Это связано в том числе и с тем, что у немцев очень высокая защита данных. Перевод по Германии может занимать до пяти рабочих дней. На самом деле немцы проверяют почту каждый день, потому что все важные письма приходят тебе по обычной почте. Банковские карточки тоже. Запросы и ответы в ведомства ты тоже отправляешь почтой, электронные подписи не актуальны. Если ты едешь в отпуск и приезжаешь через две недели, то потом из почтового ящика тебя накрывает небольшая лавина писем, — смеется Катя и дополняет, что у каждого уважающего себя немца есть полка для документов. — Там все рассортировано по датам и позициям. Это важно, так как в начале года эти документы могут понадобиться для возвращения налогов. Например, фрилансер, который работает из дома, может подать декларацию и предоставить документы, что он купил себе компьютер и оборудовал рабочее место. Какое-то количество денег за электроэнергию ему тоже вернут.

Налог могут вернуть в случае переезда, инвестиций или за медицинские услуги.

Кстати, в Германии действует обязательное страхование. Ты сам выбираешь компанию.

— Наша страховая заточена на то, чтобы клиент больше занимался своим здоровьем. Если он каждый день выхаживает норму шагов (данные приложения синхронизируются со страховым приложением), то ему сделают какой-то денежный возврат или дадут бонус, — приводит пример девушка. — Мы за двоих платим в месяц 380 евро за страховку. 50% оплачивает работодатель, 50% - мы. И отдельно покупаем зубную страховку — 35 евро каждый месяц. Еще 80 евро в год уходит на страховку в случае ущерба третьим лицам. Ее требуют очень многие арендодатели.

Катя по работе общается с международными клиентами, поэтому знания польского, английского и немецкого играют важную роль.

— Я начинала учить немецкий еще в Минске. За время, что мы провели в Германии, стала уверенней себя чувствовать при общении. Я стою в очереди на интеграционные курсы, хочу дальше изучать, но, если не получится с ними, возьму репетитора.

В будущем девушка хотела бы попробовать себя в качестве маркетолога в немецкой компании. Сейчас, по её словам, эта сфера остается достаточно закрытой, и с большего в маркетинге работают именно немцы. Возможно, такой отбор вызван тем, что приезжие не так хорошо знают немцев и их менталитет.

— Вообще, к эмигрантам относятся хорошо. Их в Германии много — 20% населения. Все зависит от твоего собственного желания интегрироваться. У нас нет ощущения, что к нам особое отношение из-за того, что мы приезжие..

Переезд девушка сравнивает с прыжком с парашютом.

— Вроде ты и знаешь, ради чего все делаешь, но осознание, что тебе предстоит пройти очень длинный путь, чтобы хотя бы вернуться к привычному уровню жизни, давалось тяжело. Мы приехали вдвоем, без друзей и знакомых. Сразу нужно было разбираться в легализации, в системе. Помню, что каждый день воспринимался как челлендж. Любое действие вызывало тревогу. Было страшно оступиться, не дай бог нарушить случайно закон. Это, конечно, очень много отнимало сил. Потом бытовые вопросы становились обычным делом и жизнь упростилась. Перед переездом я читала тонны информации «а как там», к чему готовиться. Это полезно, но лучше заранее с собой договориться: так, как будет у тебя, ни в одной статье еще не описали. Твой опыт уникален. И идеального момента, как и полной внутренней готовности переезду, как мне кажется, не будет.

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