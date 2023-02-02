Российские военные бунтуют под Угледаром 1 2.02.2023, 15:39

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Морпехи из 155-й бригады массово гибнут и сдаются в плен.

В Донецкую область прибыло российское специальное полицейское подразделение «СОБР» (специальный отряд быстрого реагирования), чтобы подавлять бунты военных российской оккупационной армии.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. «В районе Угледара ситуация остается сложной. В этом районе появилось подразделение «СОБР», но оно появилось не для штурмовых действий, а появилось для подавления бунтов», - сказал он.

По словам спикера, известно о том, что морально-психологическое состояние врагов, которые находятся на этом направлении, несколько подавлено, они не верят военному руководству, именно поэтому там появилось полицейское подразделение «СОБР».

Также Дмитрашковский отметил, что на Угледарском направлении воюет 155-я бригада морской пехоты РФ, которая находится в составе Тихоокеанского флота.

«Бой длился недолго, видно, что бойцы не подготовлены, именно поэтому десять бойцов сдались в плен, большинство бойцов, которые попытались штурмовать, были просто убиты», - сказал он.

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