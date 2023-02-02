Белорусская певица выпустила клип, посвященный восстанию Калиновского 2 2.02.2023, 15:45

Он называется «1863».

Сегодня — 185 лет белорусскому национальному герою Кастусю Калиновскому.

Музыкант и журналистка Катерина Водоносова, которая живет в Белостоке, презентовала композицию «1863» — вальс, посвященный восстанию.

«Мы помним наших предков, тех, кто бился за свободу. И я верю, что о нашем восстании, о нашем сопротивлении тоже когда-нибудь будут сочинять музыку, стихи и песни», — заявила певица.

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