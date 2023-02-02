Украина может получить еще 100 танков: европейская страна идет на беспрецедентный шаг 1 2.02.2023, 15:46

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Готовится специальная процедура об изменении формата нейтралитета.

Из-за вторжения российской армии в Украину Швейцария может пойти на беспрецедентный шаг и изменить формат своего нейтралитета. Изменения в законодательстве позволят Украине не только получать швейцарские боеприпасы, но и рассчитывать на почти 100 танков Leopard-2. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Речь идет о 96 танках Leopard-2, использование которых было прекращено почти 10 лет назад для дальнейшего вывода из эксплуатации, пишет агентство. Их продажа потребует решения парламента о проведении процедуры вывода из эксплуатации.

Проект, разработанный Свободной демократической партией (FDP), предполагает выдачу Германии, Испании и Дании разрешения на поставку Украине швейцарских боеприпасов и продажу Польше, Словакии и Чехии танков Leopard взамен техники, которую страны планируют отправить Украине.

Парламент Швейцарии в четверг обсудит законопроект, позволяющий поставлять боеприпасы швейцарского производства в Украину и направить танки странам, чей военный потенциал снизился за счет передачи танков Украине.

Подобные разговоры были бы немыслимы в Швейцарии еще год назад, до российского вторжения в Украину. Война в Украине изменила подход к обсуждению формата швейцарского нейтралитета, сообщила агентству депутат от FDP Майя Риникер.

«Мы не можем отказаться от нейтралитета Швйецарии, но нам надо обсудить, какие у нас есть возможности для поддержки стран, которые отстаивают те же демократические ценности, что и Швейцария», — сказала Риникер.

Ее предложение передать танки за символический один франк за каждый было отклонено в первом чтении на прошлой неделе, но депутат хочет вынести его на повторное рассмотрение весной.

Вместе с тем депутат крупнейшей представленной в парламенте Швейцарской народной партии Томас Эски заявил агентству, что его партия не планирует голосовать за законопроекты о расширении военной поддержки.

Однако 55% жителей страны поддерживают реэкспорт боеприпасов швейцарского производства, чтобы помочь Украине, следует из недавнего опроса, результаты которого есть в распоряжении Bloomberg.

Швейцария отказалась поставлять оружие напрямую Украине в соответствии с политикой нейтралитета. В ноябре президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна «не будет прямо или косвенно участвовать в военном конфликте». «Ни во время Первой мировой войны, ни даже во время Второй мы не экспортировали вооружение», — подчеркнул он.

Война в Украине уже заставила отказаться от нейтрального статуса Финляндию и Швецию, которые весной прошлого года подали заявку на вступление в НАТО.

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