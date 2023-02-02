The Economist: Лукашенко стал аутсайдером в еще одном рейтинге 2.02.2023, 15:52

Британские аналитики опубликовали ежегодное исследование.

Аналитики британского журнала The Economist опубликовали ежегодное исследование «Индекс демократии», в котором составили топ наиболее и наименее демократических стран по итогам 2022 года. Среди антилидеров рейтинга, где ситуация ухудшилась сильнее всего, — Беларусь и особенно Россия, которая, как отметили эксперты, приобретает многие характерные черты диктатуры.

Беларусь: все плохо с выборами

Исследователи оценивали уровень демократии в 167 странах на основе пяти показателей с максимальной оценкой 10 баллов: избирательный процесс и плюрализм, работа правительства, участие в политической жизни, политическая культура и гражданские свободы.

Исходя из этих параметров, все государства в рейтинге разделили на четыре категории: «полная демократия», «несовершенная демократия», «гибридный режим» и «авторитарный режим».

Беларусь входит в последнюю группу, а также в число государств, где демократия за прошедший год обрушилась сильнее всего: наша опустилась с 146-го на 153-е место в рейтинге. Другие страны в этой категории — Россия, Буркина-Фасо, Сальвадор, Гаити, Тунис, Ирак, Иордания, Мексика, Гонконг.

Согласно выводам экспертов, лучше всего у нас обстоят дела с политической культурой (4,38 балла), однако все очень плохо с избирательным процессом и плюрализмом: по этому параметру Беларусь вообще не получила ни одного балла.

Россия: переход к диктатуре из-за войны и репрессий

Впрочем, в группе аутсайдеров наша страна еще не настолько драматично ухудшила позиции, как «собрат по несчастью» — Россия (которая при этом все равно обгоняет Беларусь в рейтинге). Там зафиксирован наибольший демократический упадок: страна опустилась сразу на 22 позиции до 146-го места.

Такие резкие изменения аналитики связывают в том числе с войной в Украине, жестким контролем государства за СМИ, подавлением антивоенных протестов и репрессиями в отношении оппозиционных политиков и активистов.

«Россия уже долгое время находится на траектории отхода от демократии и сейчас приобретает многие характерные черты диктатуры», — отмечается в отчете.

Кроме того, по мнению экспертов, на низкий уровень демократии в РФ повлиял целый набор факторов. Среди них — имперское мышление, давняя традиция подчинения граждан государству, психологическая травма после распада СССР и чувство унижения от потери статуса «сверхдержавы», разгул преступности и коррупции в 90-е, путинская политика по откату демократических норм и попытке восстановить Россию как империю.

Аналитики отдельно отметили, что «Россия никак не может смириться с мыслью о независимости бывших советских республик, особенно Беларуси и Украины, и с тем фактом, что миллионы бывших советских граждан теперь проживают за пределами России».

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