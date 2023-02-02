Андрей Шевченко призвал не допускать россиян и белорусов к спортивным соревнованиям 1 2.02.2023, 15:49

Известный украинский футболист и тренер выступил с обращением.

Известный футболист и экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко призвал не допускать российских и белорусских атлетов к международными соревнованиям.

«Нет никакого спорта вне политики. И если спортсмены из России или Беларуси выходят на арену с флагами или без них, для всего мира это послание от Олимпийского комитета однозначно — война завершена, можно все простить и все забыть», — сказал Шевченко.

Также известный украинский футболист и тренер призвал МОК решительно осудить российскую агрессию против Украины.

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