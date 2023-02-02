закрыть
2 февраля 2023, четверг, 16:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Андрей Шевченко призвал не допускать россиян и белорусов к спортивным соревнованиям

1
  • 2.02.2023, 15:49
Андрей Шевченко призвал не допускать россиян и белорусов к спортивным соревнованиям

Известный украинский футболист и тренер выступил с обращением.

Известный футболист и экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко призвал не допускать российских и белорусских атлетов к международными соревнованиям.

«Нет никакого спорта вне политики. И если спортсмены из России или Беларуси выходят на арену с флагами или без них, для всего мира это послание от Олимпийского комитета однозначно — война завершена, можно все простить и все забыть», — сказал Шевченко.

Также известный украинский футболист и тренер призвал МОК решительно осудить российскую агрессию против Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников
Большой лаптестан
Большой лаптестан Петр Олещук
Предсказание сбывается
Предсказание сбывается Борислав Береза
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки Артем Черников