В Украине ликвидировали российского подполковника Макартумова

В Украине ликвидировали российского подполковника Макартумова4
- 2.02.2023, 15:59
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Офицеру оккупантов не сиделось на пенсии.
В Украине уничтожен российский подполковник Александр Макартумов.
Макартумов находился на пенсии, но решил добровольно мобилизоваться и воевать против украинцев, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц») в Telegram и опубликовал снимок нового «груза 200».
«Подполковнику Александру Макартумову не сиделось на пенсии. Добровольно мобилизирован и сразу по традиции, как всегда, успешно демобилизирован…», - сообщил «Штирлиц».