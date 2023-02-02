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В Украине ликвидировали российского подполковника Макартумова

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  • 2.02.2023, 15:59
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В Украине ликвидировали российского подполковника Макартумова

Офицеру оккупантов не сиделось на пенсии.

В Украине уничтожен российский подполковник Александр Макартумов.

Макартумов находился на пенсии, но решил добровольно мобилизоваться и воевать против украинцев, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц») в Telegram и опубликовал снимок нового «груза 200».

«Подполковнику Александру Макартумову не сиделось на пенсии. Добровольно мобилизирован и сразу по традиции, как всегда, успешно демобилизирован…», - сообщил «Штирлиц».

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