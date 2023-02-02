Зимбабвийские фотографы показали, как на самом деле выглядит Лукашенко 26 2.02.2023, 16:17

23,368

Оцените «спортивную форму» белорусского диктатора.

Зимбабвийские СМИ опубликовали несколько фото диктатора Лукашенко, который был с визитом в африканской стране. Из них можно судить, в какой форме находится белорусский диктатор.

Если приближенные к Лукашенко фотографы стараются выбрать удачные ракурсы (а также прибегают к ретуши), зимбабвийские журналисты показали, как на самом деле выглядит белорусский диктатор.

У Лукашенко, который любит похвастаться своей «спортивной формой», явные проблемы с лишним весом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».