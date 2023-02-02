Зимбабвийские фотографы показали, как на самом деле выглядит Лукашенко

Зимбабвийские фотографы показали, как на самом деле выглядит Лукашенко26
- 2.02.2023, 16:17
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Оцените «спортивную форму» белорусского диктатора.
Зимбабвийские СМИ опубликовали несколько фото диктатора Лукашенко, который был с визитом в африканской стране. Из них можно судить, в какой форме находится белорусский диктатор.
Если приближенные к Лукашенко фотографы стараются выбрать удачные ракурсы (а также прибегают к ретуши), зимбабвийские журналисты показали, как на самом деле выглядит белорусский диктатор.
У Лукашенко, который любит похвастаться своей «спортивной формой», явные проблемы с лишним весом.