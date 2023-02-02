Александр Фридман: Лукашенко в Зимбабве — это поздний Брежнев 3 2.02.2023, 11:21

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Происходит «мугабизация» белорусского правителя.

Вояж Лукашенко в ОАЭ и Зимбабве — это туристическая поездка или могут быть реальные результаты?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с доктором философии, преподавателем университета имени Генриха Гейне (Дюссельдорф) и Саарландского университета (Саарбрюккен) Александром Фридманом.

— По поводу того, что Лукашенко делал в Эмиратах, не было никаких подробностей. Мы же не знаем, с кем он там встречался на самом деле. Поэтому об Эмиратах сказать что-то сложно.

Что касается Зимбабве, то там был подписан целый ряд экономических договоров, но Беларусь и Зимбабве не являются важными экономическими партнерами. Поэтому я бы не переоценивал значение подписанного.

Что же касается всех спекуляций или версий, которые высказывались, что там могут быть какие-то неформальные договоренности по алмазам и другим ископаемым, то это возможно. Тем более, что в зимбабвийской прессе переодически пишут о коррупционной составляющей контактов двух стран. Пока ничего подобного сказать нельзя, просто мы не располагаем информацией. В скором времени она может появиться.

В целом, конечно, какого-то серьезного международного прорыва или чего-то такого не заметно. Мы можем наблюдать только туристическую, фольклорную, этнографическую составляющую поездки Лукашенко, который знакомится с жизнью в Зимбабве и прочее.

— Учитывая то, как быстро в африканских странах может меняться власть, насколько могут быть долговечны сделки с такими странами, как Зимбабве?

— С этим визитом есть одна любопытная деталь. Лукашенко поехал в Зимбабве в год выборов. Все-таки они проходят совсем иначе, нежели в Беларуси. Тот же Мнангагва победил на последних выборах с результатом 50,8%, а оппозиция обвиняла его в манипуляциях, фальсификациях и прочее. Оппозиционный кандидат тогда набрал около 40%.

Если посмотреть на публикации зимбабвийской прессы, особенно оппозиционной, то сегодняшний президент воспринимается там весьма неоднозначно, его победа на предстоящих выборах не является само собой разумеющейся. Вполне возможно, в этом году в Зимбабве сменится власть, если выборы пройдут более-менее прозрачно.

Это то, на что Лукашенко и намекал, что фактически уже чуть ли не участвует в избирательной кампании сегодняшнего президента Зимбабве.

Такое часто бывало в африканских странах, когда партнеров меняли как перчатки в зависимости от того, кто приходит к власти. Если зимбабвийская оппозиция, которая критикует сделки с Лукашенко и особенно подчеркивает коррупционную составляющую, придет к власти, то это все может быть пересмотрено. Думаю, что Лукашенко спешит заключить эти сделки сейчас, не дожидаясь выборов, чтобы не теряя времени приступить к освоению зимбабвийских ресурсов, если там есть какие-то серьезные планы на этот счет.

Теоретически, в Африке вполне возможна очень быстрая смена внешнеполитической ориентации, если состоятся выборы и придет к власти другой президент. Может быть, не глобальная, потому что Зимбабве очень сильно ориентируется на Китай и от связей с ним не могут воздержаться. Лукашенко не считается там таким уже серьезным партнером. Он же сам это подчеркивал в истории с тракторами, что и западные производители, производители в африканских странах, да и китайцы сами при желании вполне могут заменить Беларусь на зимбабвийском рынке.

Тут можно еще добавить, что белорусская государственная пропаганда рисует эту всю ситуацию как прорыв на африканском направлении. Да и сам Лукашенко подчеркивал, что они говорили о Зимбабве, но вдруг в разговоре всплыл Мозамбик. Эта страна очень интересная в плане ресурсов. Лукашенко был бы не прочь развить и там отношения. Но пока никаким прорывом и не пахнет, а его вояж в Африку ограничивается Зимбабве. Хоть Лукашенко и говорил, что обсуждал с президентом Зимбабве мозамбикские вопросы, но серьезно это воспринимать не следует до тех пор, пока действующие лица из Мозамбика не приехали в Беларусь.

— Зимбабве — это определенный символ экономической катастрофы. Когда Лукашенко летит в такие страны, почему он не думает о PR-составляющей или он уже не выбирает, куда съездить?

— Это так, Зимбабве — страна с очень плохой репутацией, к сожалению, даже по меркам африканского континента. Потому что коррупция, диктаторские режимы, нарушение прав человека, экономические проблемы и прочее, для Африки во многом является типичным явлением. Но даже на фоне многих других бедных стран, Зимбабве выглядит весьма плачевно. Эта страна долгое время считалась символом разрухи, развала и неспособности выстроить государство. По крайней мере, в последние годы правления Роберта Мугабе. После того, как Мугабе был отстранен от власти, в период, когда у власти находится Мнангагва, ситуация там немного улучшилась. Но улучшилась она по сравнению с положением в 2017-2018 годах. Это очень интересная страна в плане ресурсов, конечно же, это и интересный потенциальный рынок, но каких-то выдающихся успехов у этой страны, безусловно, нет.

Там Лукашенко рады, потому что европейские политики, да вообще иностранные политики, появляются там очень редко, у страны очень плохая репутация. Долгое время Зимбабве даже являлось своего рода посмешищем в связи со всякими фокусами, которые выкидывал Роберт Мугабе.

Поэтому они визиту Лукашенко очень рады. Рады тому, что приехал человек из совсем другой части мира, приехал политик из Европы. Поэтому в их интересах преувеличить значение Лукашенко.

Лукашенко же ездит туда, куда приглашают. Возможностей ведь мало. Летать по направлению Азербайджан-Россия ему надоело, а прилететь в Африку и показать себя, окунуться в позитивные эмоции со стороны местного населения, ему было лестно.

Тем более, что реальность у него малоприятная. В ближайшее время экзотические поездки за границу ему явно не грозят.

— Вы упомянули фокусы Мугабе, которые сделали из страны посмешище. Много ли общего у режима Лукашенко и у зимбабвийского?

— Скажем так, Мугабе среди других диктаторов был экстравагантным. В том смысле, что он запомнился очень странными высказываниями, безумной гиперинфляцией, расизмом в отношении белого населения, которое выдворял. Мугабе применял насилие к оппонентам режима, в стране присутствовал культ личности, который, конечно, можно увидеть и сегодня.

В интернете можно найти целую кучу самых разных высказываний Мугабе. Например, что он умирал и воскресал.

Я бы даже сказал, что в возрастом идет мугабизация Лукашенко. Когда Мугабе был еще в нормальном физическом состоянии, а он правил до преклонных лет, вел себя более спокойно и достойно.

Мугабе и Мнангагва – образованные люди, они учились в Лондоне и долгое время жили за пределами страны. Лукашенко этим похвастаться не может.

В Зимбабве имеет место своя специфика. С одной стороны — насквозь бедная страна, а с другой — молодая супруга Мугабе колесила по Европе и скупала в бутиках Лондона и Милана дизайнерскую одежду. Судя по всему, он рассчитывал даже ее сделать своей преемницей.

В этом смысле белорусская правящая верхушка так открыто себя не ведет. Что касается экстравагантных заявлений и поступков, то тут они, конечно, играют в одной лиге. Чего только стоит видео с Лукашенко, где он празднует победу теннисистки Соболенко, которое разошлось по бульварной западной прессе.

На Западе хватаются за такие экзотические кадры, когда человек, находящийся во главе государства, сидит за столом, пьет водку и празднует победу теннисистки. В общем, как экзотические диктаторы они играют в одной лиге, с точки зрения Запада — неподобающе.

Поэтому поездка Лукашенко в Зимбабве выглядит логичной. Думаю, что во многом он чувствовал себя там своим. Это выражается в конкретной детали — подарке, который ему там сделали. Естественно, что когда Лукашенко решили подарить чучело льва, который является одним из символов Зимбабве, они ему хотели сделать приятное. Как я понимаю, по их меркам — это очень уважительный подарок. Судя по реакции Лукашенко, он его не воодушевил, но не в этом дело.

Европейскому лидеру в Зимбабве бы такое подарить не смогли. В любой европейской стране после такого подарка поднялся бы скандал. Ведь для того, чтобы это чучело сделать, животное должны были убить. В европейских странах совсем другое отношение к животным и такой подарок был бы абсолютно неприемлемым.

Видимо, с лукашенковской администрацией зимбабвийская сторона этот подарок согласовала и он был принял как абсолютно нормальный. Хотя, это странно со стороны Лукашенко, который аж так любит животных, что собственного пса сажает за стол и на стол. Уже сам факт, что ему дарят такие подарки а он их принимает, говорит о том, что его там воспринимают как своего.

Я бы еще добавил, что пребывание сегодняшнего Лукашенко в его физической форме, это очень стилистически напоминает визиты в Африку таких советских лидеров, как Брежнев. Вот поздний Брежнев отправился в турне по братским африканским странам — как он себя ведет, как с ними разговаривает. Не употребляет никаких даже минимальных выражений по-английски. Даже когда с ними общается, то делает это по-русски. Он не может сказать даже банальное «bye bye». Этот визит очень сильно показывает советскость Лукашенко.

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