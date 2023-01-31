Невзоров объяснил, что произошло с Лукашенко в аэропорту Зимбабве 7 31.01.2023, 11:11

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Диктатора перепутали с вампиром?

Известный публицист и политический эксперт Александр Невзоров не без свойственного ему сарказма прокомментировал, почему белорусскому диктатору Александру Лукашенко устроили в Зимбабве столь «пышный прием».

Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко встретил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, кроме того, на Лукашенко надели «гирлянды из живых цветов».

Интересно, что жительницы Зимбабве, встречая диктатора, выкрикивали: «Лукашенко, бэй!»

Никто из журналистов толком не мог объяснить, что эта фраза означает.

«Пресс-служба Лукашенко растеряна и не понимает такого восторга туземцев. Дело в том, что Зимбабве - единственное государство в мире, где официально признается существование вампиров и существует их культ. Перед визитом Лукашенко местное радио известило население о том, что Хараре посетит мощный и влиятельный вампирюга, выпивший кровь целой страны», - так объяснил происходящие торжества в Зимбабве Невзоров.

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