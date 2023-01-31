Эпическое унижение Лукашенко в Зимбабве

Эпическое унижение Лукашенко в Зимбабве6
- 31.01.2023, 8:25
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Венок на шее и майки-алкоголички.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко в понедельник, 30 января, прибыл в Зимбабве, где встретился с руководством страны.
Александра Лукашенко встретили в аэропорту Хараре странными танцами.
На выходе из самолета Лукашенко надели на шею венок из белых, красных и зеленых цветов. В аэропорту его приветствовала толпа местных жителей, которые кричали, пели и играли на барабанах. Четверо зимбабвийцев в национальных головных уборах и майках-алкоголичках исполнили перед Лукашенко и Эммерсоном Мнангагвой национальный танец.
В сети с юмором отреагировали на визит диктатора в африканскую страну:
«Это лучшие политические союзники для РБ и РФ», «Высший пилотаж политической карьеры», «Меняет картошку на копья», «К тамошним шаманам и гадалкам поехал, свои уже ничего хорошего не предсказывают», «Там есть «наши» ребята со стингером?!», - пишут комментаторы.