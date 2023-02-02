В Беларуси «побежали» реки: что происходит в Гомеле и Гродно 1 2.02.2023, 16:29

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Страдают подворья и дороги.

В белорусских реках растет уровень воды. Обычно это происходит весной, но теплая зима добавила проблем. В Немане прибавилось воды, которая начала захватывать пляжи и набережные Гродно, сообщает newgrodno.by.

Берег у спасательной станции «Центральная» залит водой, еще немного – и пройти по песчаному пляжу, не замочив ног, не получится, вода поглотила почти весь пляж.

Пирс для выхода спасателей на воду вытащили на берег – вода залила лестницу, зайти на пирс с берега невозможно.

Любимое место городских рыбаков – бетонный бортик у подножия замковых холмов скрылся под водой.

В Лососно вода «выбежала» на пляж, да так, что, если захочешь выбросить мусор в урну, придется воспользоваться лодкой.

В Пышках расстояние, на которое продвинулась вода, предлагают измерить с помощью стенда – от него до берега несколько метров.

Людей на пляжах мало – теперь для прогулки без хорошей экипировки на берег лучше не выходить. Но и опасности от разлива Немана пока нет – до опасного уровня вода не поднялась.

Разве что инженерам приходится увеличивать длину понтонной переправы у Нового моста, который начало заливать еще в конце прошлого года.

Вода в Гомельской области

В Гомельской области от талых вод страдают подворья и участки дорог.

По данным МЧС, вода залила два подворья в Светлогорском и Речицком районах.

Разлившиеся реки Сож и Друть подтопили шесть подворий на территории садового товарищества «Стремительный» в Гомельском районе, три хозпостройки, два подворья и жилой дом в Рогачеве.

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