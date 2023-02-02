В Беларуси «побежали» реки: что происходит в Гомеле и Гродно

В Беларуси «побежали» реки: что происходит в Гомеле и Гродно1
- 2.02.2023, 16:29
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Страдают подворья и дороги.
В белорусских реках растет уровень воды. Обычно это происходит весной, но теплая зима добавила проблем. В Немане прибавилось воды, которая начала захватывать пляжи и набережные Гродно, сообщает newgrodno.by.
Берег у спасательной станции «Центральная» залит водой, еще немного – и пройти по песчаному пляжу, не замочив ног, не получится, вода поглотила почти весь пляж.
Пирс для выхода спасателей на воду вытащили на берег – вода залила лестницу, зайти на пирс с берега невозможно.
Любимое место городских рыбаков – бетонный бортик у подножия замковых холмов скрылся под водой.
В Лососно вода «выбежала» на пляж, да так, что, если захочешь выбросить мусор в урну, придется воспользоваться лодкой.
В Пышках расстояние, на которое продвинулась вода, предлагают измерить с помощью стенда – от него до берега несколько метров.
Людей на пляжах мало – теперь для прогулки без хорошей экипировки на берег лучше не выходить. Но и опасности от разлива Немана пока нет – до опасного уровня вода не поднялась.
Разве что инженерам приходится увеличивать длину понтонной переправы у Нового моста, который начало заливать еще в конце прошлого года.
Вода в Гомельской области
В Гомельской области от талых вод страдают подворья и участки дорог.
По данным МЧС, вода залила два подворья в Светлогорском и Речицком районах.
Разлившиеся реки Сож и Друть подтопили шесть подворий на территории садового товарищества «Стремительный» в Гомельском районе, три хозпостройки, два подворья и жилой дом в Рогачеве.