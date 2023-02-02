Российский политолог: Когда Путин уйдет, Кадырову придется бежать 2.02.2023, 16:34

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Рамзан Кадыров

Фото: EPA

Сейчас глава Чечни решил уйти в тень.

В интервью «Главреду» российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал, есть ли у Рамзана Кадырова шанс удержать власть в Чечне, если Россия проиграет.

— В последнее время глава Чечни Рамзан Кадыров стал гораздо реже появляться в публичном пространстве и высказываться о войне в Украине. Как вы считаете, с чем это может быть связано?

— Мне кажется, это связано с тем, что Путин определился с переходом «спецоперации» в полномасштабную войну. Войну должны вести профессиональные военные, как и планировать многоуровневые войсковые операции. Именно поэтому Путин назначил Герасимова ответственным за всю военную машину, которая воюет с Украиной, и таким образом де-факто провозгласил общероссийскую национальную военную кампанию.

Слава богу, теперь этой процедурой командует «Генштаб всея Руси» . Не какие-то отдельные генералы, а Герасимов и Шойгу. А раз так, Путин вынужденно на них поставил. Вследствие этого, такой краткосрочный блок неформальных вояк – Пригожина, Кадырова – по требованию военных, естественно, оттесняется. Потому что те, не стесняясь, критиковали деятельность формальных федеральных органов, которые отвечают за войну. И теперь Герасимов и Шойгу, получив вынужденный карт-бланш со стороны Путина, между делом прищемили и Кадырова, и Пригожина.

Пригожин, в общем-то, довольно незаурядный, но все-таки бандит, и вряд ли он может руководить, обеспечивать логистику и все остальное в масштабах войсковой операции. Он может гнать «зэков» на пулеметы, тем более, что у него есть какие-то профессиональные военные, которые пошли на службу, так что краткосрочные или мелкомасштабные военные операции ему по плечу.

Соответственно, Кадыров, который очень тонко чувствует верховые дуновения, отошел в тень, чтобы лишний раз не подставляться. Кстати, сейчас он начинает из нее выходить, но уже в другом качестве. Он уже не изображает из себя «победителя Киева», «завоевателя Украины», а сместился в пространство идеологической борьбы и смертельно обижается на персонажа из Швеции, который сжег Коран. Этот человек - датчанин, то есть формально Швеции не подчиняется, а Кадыров возмущается и таким образом пытается поднять мусульман всего мира против «несносного Запада». Кадыров понимает, что на самом деле Путину он уже в меньшей степени нужен как войсковой командующий, и пробует себя на поле идеологической борьбы, рассказывает про 1,5 миллиарда мусульман, которых оскорбил западный мир и т.д.

Пригожину в этом смысле хуже, потому что он не может говорить от имени мусульман, хотя не исключаю, что в скором времени он будет говорить от имени православных христиан – он человек с большим жизненным опытом, ему перекрашиваться не впервой.

В целом это проблема, отражающая осознание Путиным перехода к тяжелой, долгосрочной, масштабной национальной войне. История с «СВО» закончилась неудачно, и теперь путинская Россия втягивается в долгосрочную войну до изнеможения.

И здесь, конечно, и кадыровцы, и пригожинцы играют свою немаловажную роль, но все-таки они находятся на втором плане.

Кадыров прекрасно знает, что он Кадыров только до той поры, пока в Кремле Путин. Как только он исчезает, Кадырову надо собирать манатки, складывать их в самолет и лететь куда-нибудь в Арабские Эмираты.

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