В Литве у контрабандистов изъяли 828 пачек сигарет с белорусскими акцизами

В Литве у контрабандистов изъяли 828 пачек сигарет с белорусскими акцизами2
- 2.02.2023, 17:04
Они везли груз в полу авто.
Chrysler 300C с белорусскими регистрационными знаками успешно въехал в Литву и продолжил движение по Варенскому району. Казалось бы, волнения позади, учитывая, какой груз перевозится в полу автомобиля.
Однако неподалеку от границы сотрудники VSAT совместно с полицией останавливали автомобили для проверки, пишет «АвтоГродно».
Решили проверить и белорусский Chrysler 300C. Хоть с документами водителя и пассажира все было в порядке, но чем-то они вызвали подозрения у проверяющих. Машину решили углубленно досмотреть на ближайшем пункте пропуска.
Тут-то и выяснилось, что в днище Крайслера и в обоих порогах дверей есть тайники. Из них пограничники изъяли 828 пачек сигарет с белорусскими акцизами.
В связи с перевозкой подакцизных товаров с нарушением установленного порядка в отношении водителя и его пассажира (владельца Chrysler) возбуждено административное дело.
Им грозит штраф от 5200 до 6000 евро и конфискация автомобиля.
После допроса пограничники отпустили белорусов. Им вручили повестку о явке в Друскининкайский пограничный пункт, где будет рассматриваться административное дело.
Сигареты и Chrysler 300 C временно хранятся в указанном пункте пропуска.