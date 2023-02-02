В Литве у контрабандистов изъяли 828 пачек сигарет с белорусскими акцизами 2 2.02.2023, 17:04

Они везли груз в полу авто.

Chrysler 300C с белорусскими регистрационными знаками успешно въехал в Литву и продолжил движение по Варенскому району. Казалось бы, волнения позади, учитывая, какой груз перевозится в полу автомобиля.

Однако неподалеку от границы сотрудники VSAT совместно с полицией останавливали автомобили для проверки, пишет «АвтоГродно».

Решили проверить и белорусский Chrysler 300C. Хоть с документами водителя и пассажира все было в порядке, но чем-то они вызвали подозрения у проверяющих. Машину решили углубленно досмотреть на ближайшем пункте пропуска.

Тут-то и выяснилось, что в днище Крайслера и в обоих порогах дверей есть тайники. Из них пограничники изъяли 828 пачек сигарет с белорусскими акцизами.

В связи с перевозкой подакцизных товаров с нарушением установленного порядка в отношении водителя и его пассажира (владельца Chrysler) возбуждено административное дело.

Им грозит штраф от 5200 до 6000 евро и конфискация автомобиля.

После допроса пограничники отпустили белорусов. Им вручили повестку о явке в Друскининкайский пограничный пункт, где будет рассматриваться административное дело.

Сигареты и Chrysler 300 C временно хранятся в указанном пункте пропуска.

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