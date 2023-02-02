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В России приостановили выдачу биометрических загранпаспортов

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  • 2.02.2023, 17:16
В России приостановили выдачу биометрических загранпаспортов

Приостановка произошла на фоне слухов о новой волне мобилизации и закрытии границ.

Российский портал «Госуслуги» со 2 февраля приостановил приём заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов, которые выдаются на 10 лет.

В ведомстве объяснили это «повышенным спросом на загранпаспорта в РФ и, следовательно, на микросхемы для них».

В госкомпании добавили, что после завершения перенастройки «ритмичность производства загранпаспортов будет восстановлена в течение месяца».

Отметим, что приостановка происходит на фоне слухов о новой волне мобилизации и закрытии границ в РФ.

Как писал сайт Charter97.org, глава украинской разведки Украины Кирилл Буданов делал заявление, что в России готовятся закрыть границы для выезда россиянам в возрасте до 55 лет с территории России и Беларуси.

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