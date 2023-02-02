В России приостановили выдачу биометрических загранпаспортов

В России приостановили выдачу биометрических загранпаспортов2
- 2.02.2023, 17:16
Приостановка произошла на фоне слухов о новой волне мобилизации и закрытии границ.
Российский портал «Госуслуги» со 2 февраля приостановил приём заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов, которые выдаются на 10 лет.
В ведомстве объяснили это «повышенным спросом на загранпаспорта в РФ и, следовательно, на микросхемы для них».
В госкомпании добавили, что после завершения перенастройки «ритмичность производства загранпаспортов будет восстановлена в течение месяца».
Отметим, что приостановка происходит на фоне слухов о новой волне мобилизации и закрытии границ в РФ.
Как писал сайт Charter97.org, глава украинской разведки Украины Кирилл Буданов делал заявление, что в России готовятся закрыть границы для выезда россиянам в возрасте до 55 лет с территории России и Беларуси.