Троллинг от Крокодила Telegram-канал «Ник и Майк»

2.02.2023, 17:20

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Визит в Зимбабве утомил синепалого, а красоты Африки семейство не впечатлили.

Поэтому на обратном пути пришлось всем кагалом залететь обратно в «родные Эмираты». Этот залет окончательно снял флер «государственного или рабочего визита» с семейной турпоездки.

Крокодил Эммерсон знатно потроллил синепалого с демократией и выборами. В отличие от синепалого синегуба свои выборы он выиграл с результатом чуть более 50 процентов, а оппозиция прекрасно чувствует себя в парламенте страны. В общем, синепалого синегуба красиво использовали в предвыборной кампании в одной из беднейших стран Африки. Это актуальный уровень международных контактов хунты.

Более того, он абсолютно в курсе лживости клятв в вечной дружбе: пока Крокодил находился в опале, синепалый синегуб успешно посылал поздравительные высокопарные телеграммы в адрес Мугабе. Именно Мугабе отправил своего ближайшего соратника в опалу. И именно опальный бывший соратник сверг позднее Мугабе.

Тяжелое состояние фюрера (в том числе в результате сочетания не самого легкого климата с алкоголем) и смазанные впечатления от визита в Зимбабве еще аукнутся организаторам вояжа.

Настроения не добавляют и заголовки российской прессы, в которых отмечалось, что синепалого синегуба провожали из страны с козлом. В то время, когда самолет с семейством синепалого находился в воздухе, пришла еще одна неприятная новость, турецкие компании отказываются обслуживать «Боинги», принадлежащие России и Беларуси. Как долго самолет синепалого сможет находиться в состоянии летать куда-то по соображениям летной безопасности, большой вопрос. Аналогично грустят и в «Белавии». И без того потрепанный санкциями авиапарк может познать на себе все прелести каннибализма в пользу самолета синепалого.

Чтобы изменить этот вектор, нужно срочно имитировать примирение. Но тут даже Зимбабве поставило недостижимую планку демократии.

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