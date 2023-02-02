ЕС создаст координационный центр по сбору доказательств для трибунала над РФ

ЕС создаст координационный центр по сбору доказательств для трибунала над РФ2
- 2.02.2023, 17:26
Центр будет работать в Гааге.
Европейский союз создаст координационный центр для сбора доказательств российских преступлений, совершенных на территории Украины. Центр будет работать в Гааге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляейн на пресс-конференции с президентов Украины Владимиром Зеленским.
- Прокуроры из Украины и ЕС уже работают вместе, мы собираем доказательства. И я рада объявить, что международный центр для расследования преступлений (совершенных в Украине, - ред.) будет создан в Гааге. Он будет координировать сбор доказательств, - анонсировала фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что Евросоюз в ближайшее время запустит работу центра. Он будет работать в координации с Украиной, партнерами и Нидерландами.
Напомним, что ранее Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала решение о привлечении к ответственности военно-политического руководства РФ и Беларуси за преступления против Украины. Речь идет о создании спецтрибунала как для Путина, так и Лукашенко.