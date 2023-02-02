ЕС создаст координационный центр по сбору доказательств для трибунала над РФ 2 2.02.2023, 17:26

Центр будет работать в Гааге.

Европейский союз создаст координационный центр для сбора доказательств российских преступлений, совершенных на территории Украины. Центр будет работать в Гааге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляейн на пресс-конференции с президентов Украины Владимиром Зеленским.

- Прокуроры из Украины и ЕС уже работают вместе, мы собираем доказательства. И я рада объявить, что международный центр для расследования преступлений (совершенных в Украине, - ред.) будет создан в Гааге. Он будет координировать сбор доказательств, - анонсировала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Евросоюз в ближайшее время запустит работу центра. Он будет работать в координации с Украиной, партнерами и Нидерландами.

Напомним, что ранее Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала решение о привлечении к ответственности военно-политического руководства РФ и Беларуси за преступления против Украины. Речь идет о создании спецтрибунала как для Путина, так и Лукашенко.

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