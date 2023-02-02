Ученые рассказали, почему мозг политических оппонентов по-разному реагирует на одну и ту же информацию 1 2.02.2023, 17:39

Исследователи проверили реакции мозга человека.

Предыдущие исследования показали, что поляризация мнений у людей, которые имеют разные политические взгляды, связана с избирательным потреблением той или иной информации — новостей, постов в социальных сетях. Ученые из Университета Брауна (США) решили детальнее изучить этот вопрос и выдвинули гипотезу о том, что причины поляризации мнений могут лежать глубже. Выводы исследователей представлены в журнале Science Advances.

При помощи функциональной МРТ ученые оценили уровень нейронной синхронности — скоординированных реакций мозга — у 44 участников эксперимента, часть из которых относила себя к либералам, а другая часть — к консерваторам. Сначала участники выполняли задание на чтение слов, среди которых были, например, «иммиграция» или «аборт».

После этого ученые просили испытуемых определить, считают ли они то или иное слово «политически окрашенным». Затем участники смотрели новостные сюжеты, в которых ведущий нейтрально сообщал о тех же абортах или жарких дебатах по поводу иммиграции. Во время эксперимента исследователи замеряли активность мозга добровольцев.

Одним из методов ученых стал так называемый анализ сходства представлений: когда человек видит простое и статичное изображение — например, то или иное слово, — его мозг будет представлять это слово с определенной активностью. Это похоже на отпечаток пальца, только нейронный, который кодирует информацию в головном мозге.

Анализируя полученные данные, ученые обнаружили, что «нейронные отпечатки» мозга людей с одинаковыми политическими взглядами похожи между собой и, напротив, различается у политических оппонентов. Таким образом, ученые сделали вывод, что восприятие нейтрально поданной информации у таких людей различается изначально, даже если они получают одни и те же данные.

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